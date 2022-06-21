Теперь все стационарные магазины в деревнях Слуцкого района будет обеспечивать Копыльское райпо. Раньше этим занимался «Слуцкий рынок ОПС». Автолавки останутся за слуцким предприятием.

В июне в редакцию «Кур’ера» звонили и писали читатели и сообщали, что в деревенских магазинах есть проблема даже с самыми простыми продуктами. «Купить даже хлеб и молоко — проблема, — рассказывал случчанин из агрогородка Козловичи. — Продавцы, чтобы заполнить пустые прилавки, выкладывают шоколадки в ряд. Я последний раз такое видел в 90-е годы».

Реклама

«Кур’еру» стало известно, что все магазины в сельских населённых пунктах Слуцкого района переходят к Копыльскому райпо.

Как пояснила «Кур’еру» Татьяна Сучко, заместитель директора «Слуцкого рынка ОПС», у них есть определённые финансовые трудности при работе с поставщиками. Поэтому 41 магазин будет передан в аренду Копыльскому райпо. «Это одна система потребительской кооперации. Они будут насыщать Слуцкий район. Автолавки останутся за «Слуцким рынком ОПС», — сказала Татьяна Сучко.

Передача торговых объектов проходит постепенно, сообщила «Кур’еру» Наталья Конончик, заместитель председателя Копыльского райпо. Сейчас они обеспечивают пять магазинов — в Шищицах (пока что без кафе, бара и столовой), два в Греске и два в Лучниках.

Наталья Конончик добавила, что около 30 торговых объектов в деревнях Случчины перейдут к Копыльскому райпо. Они будут приниматься постепенно. «Будем стараться обеспечить товарами объекты в Слуцком районе, — сказала она. — Все сотрудники остаются на своих рабочих местах».

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в: