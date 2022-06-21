История семьи из Слуцка, которую рассказал Sputnik, – настоящее чудо. Незнакомый человек сдал им квартиру просто так, лишь только с двумя условиями — оплачивать коммунальные услуги и быть аккуратными.

В Слуцке не всё «па-людску»

Официальная статистика говорит о средних зарплатах в Слуцке размером в заветные «по пятьсот» долларов, местные жители – чаще о 500 рублях. Поэтому случчане цены на съёмное жильё называют неадекватными: «однушки» по 80-100 долларов, «двушки» – 100-120.

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Молодая семья Екатерины по здешним меркам имеет средний уровень дохода: с мужем и двумя детьми в месяц выходит около 1500 рублей. В разные времена бывало то сложнее (после ухода в декрет), то чуть полегче, но лишних денег никогда не было. Поэтому первые годы семейной жизни, с одним ребёнком, проходили то у родителей жены, то у родителей мужа.

«Когда так жить уже было трудно и сильно захотелось чего-то своего, стали думать о съёмной квартире. Смотрели, считали, что можем себе позволить. И тут случилось настоящее чудо, иначе это не назовёшь», – вспоминает Екатерина.

Теория шести рукопожатий в действии

Кто сталкивался, тот знает: поиск жилья в Слуцке – тот ещё квест. Здесь нет какой-либо онлайн-площадки, где можно найти сразу все предложения. Объявления о сдаче и поиске квартир стекаются на местные паблики в социальных сетях, где сразу же теряются среди всяких других публикаций о жизни района. Да и не сказать, что предложений много, а цены — порой странные.

«У нас сдают старенькие «бабушатники» за 100 долларов. Выбора особо нет», — говорит Екатерина.

Когда начали искать съёмное жильё, мама девушки об этом упомянула в разговоре со своей подругой, вот тут-то и завертелась теория шести рукопожатий.

«Звёзды так сошлись, что у этой подруги была подруга, подруга которой искала себе жильцов в двухкомнатную квартиру. Платить ничего не надо – только «коммуналку». Я сразу даже не поверила и ждала подвоха, но решила позвонить», — смеётся Екатерина.

Женщина живёт в другом городе, поэтому жильё Екатерине показывала знакомая. Каких-либо серьёзных требований к кандидату на бесплатную квартиру никто не предъявлял, главное – оплачивать вовремя коммунальные и соблюдать порядок. С хозяйкой жилья они долгое время даже не виделись, просто состоялся обычный телефонный разговор, всё всех устроило – и переезд.

Единственный нюанс – в квартире никто не прописан, поэтому «коммуналка» платится по экономически обоснованным тарифам.

«Жировка «тяжёлая» только зимой: в этом феврале заплатили 180 рублей без света и газа. Летом – в районе 70-80 рублей. В любом случае для нас это очень хорошо, потому что такую квартиру в Слуцке мы бы сняли если не за 100-120 долларов, то точно за 80-90, плюс та же огромная «коммуналка»», — рассказывает Екатерина.

За три года жизни в такой квартире пара сэкономила около 3600 долларов, а это существенно.

Милейшая женщина и милейшие отношения

Хозяйка приезжает в город к своим квартирантам где-то раз в год, и, по словам Екатерины, это обычный «визит вежливости»: дальше порога не заходит, поинтересуется, как дела, и всегда очень переживает, что молодой семье приходится платить такую большую «коммуналку». Созваниваются по праздникам, чтобы друг друга поздравить. Хозяйка не против детей и кота.

«Нам можно делать в этой квартире ремонт — а то я знаю, как в некоторых даже гвоздь запрещают вбить. При переезде мы переклеили обои в одной комнате, потому что старые были совсем обтёрты, докупили мебель – её почти не было, кроме кухни», — рассказывает Екатерина.

По её словам, это обычная двухкомнатная квартира в хорошем районе, ремонт – далеко не новый, но и «бабушатником» это не назовёшь. Окна не новые, полы тоже, но всё вполне себе пригодно для жизни. Тем более что мебель почти всю довезли свою, создали уют приятными мелочами, чистотой и порядком.

«Съезжать пока не собираемся: будем здесь, сколько будет позволено – пока хозяйка вдруг не решит продать квартиру или мы не подкопим на свою. Мы очень благодарны этой женщине, никогда бы не подумали, что нам так может повезти», — отметила Екатерина.