При любой возможности стараюсь путешествовать по Беларуси, причём не на личном авто, а общественным транспортом и даже на «попутках». В конце мая подруга предложила съездить в деревню Лозы Ушачского района, расположенную на берегу Веркудского озера в Витебской области. Не ожидала, что поездка обернётся не только приятным времяпрепровождением, но и личными открытиями по истории Беларуси.

В краю озёр

Ушачский район называют озёрным краем, их здесь насчитывается не менее ста. А ещё Ушачский край называют партизанским. Об этом расскажу ниже.

Чтобы добраться до деревни Лозы, сначала маршруткой доехали до Минска. Там сели на маршрутку «Полоцкого экспресса» и вышли на остановке «Сорочино». Ещё с десяток километров нужно было проехать на рейсовом автобусе, если повезёт на него успеть. Нам пришлось добираться на попутке. На остановке долго не стояли, минут 15. Остановился автомобиль, водитель которого ехал в Веркуды, это в 3-х километрах от Лозы, но он довёз нас до места.

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Разместились мы в деревенском доме. Топили печку, набирали воду из колодца, готовили простую еду. Слушали пение птиц, ходили тропами по берегу озера, любовались видами в солнечный день и на закате. Время в таких местах течёт в другом измерении: отступает суета и приходит умиротворение, неспешное наслаждение природой.

В деревне коренных жителей осталось мало, десятка не наберётся, но летом население удваивается за счёт дачников. Люди живут здесь спокойно, кто-то выращивает овощи, кто-то рыбачит. Каждый человек на виду, все друг про друга всё знают.

Ближайшие достопримечательности

Мы хотели обязательно побывать в Музее народной славы. Чтобы добраться в райцентр, сначала дошли до деревни Веркуды, а потом на автобусе до Ушачей.

Прошли по центру посёлка, где расположились основные достопримечательности. Недалеко от автовокзала увидели новый православный храм святых мучениц Минодоры, Нимфодоры, Митродоры.

На улице Советской установлены бюсты писателя Василия Быкова и поэта Рыгора Бородулина, уроженцев района.

Привлёк внимание готический костёл святого Лаврентия. Видно по фасаду, разному цвету кирпичей кладки, что не так давно был восстановлен. Храм был построен в 1908—1913 годах. В 1932 году закрыт. В 1994 году католический приход Св. Лаврентия был возрождён, в 2001 году церкви было возвращено здание храма и начаты реставрационные работы, продолжавшиеся три года. Молодцы, ушачане! Сохраняют и восстанавливают святыни.

В небольшом парке обустроен мемориал над могилами погибших воинов с памятником воину–освободителю.

Ушачский музей народной славы

Музей народной славы оставил яркие впечатления. Удивительно, что в небольшом посёлке, где проживает около 6000 жителей, музей устроен на самом высоком уровне. Основан он в 1968 году. Новое здание, построенное по спецпроекту, приняло посетителей 9 мая 1985 года. На главном фасаде — монументальная композиция «Прорыв» художника Ю. Любимова. В 1999 году музею присвоено имя Героя Советского Союза Владимира Лобанка.

А 5 мая этого года посетители увидели обновлённые после капремонта и модернизации экспозиции.

Музей включает четыре зала по истории партизанского движения на Ушаччине в годы Великой Отечественной войны, партизанскую картинную галерею и выставочный зал.

Партизанская республика в тылу у фашистов

Ушачи в годы Великой Отечественной войны называли «партизанской столицей». Эта удивительная история, о которой я узнала в музее, стала для меня открытием.

В сентябре 1942 года партизанские бригады провели здесь несколько наступательных операций, в результате которых полностью освободили от захватчиков сам посёлок и территорию вокруг него. Так на Витебщине появилась свободная от врага территория общей площадью около 3,2 тыс. кв. км, на которой в 1220 населённых пунктах проживало более 80 тыс. человек. Это была одна из крупнейших партизанских зон — Полоцко-Лепельская (Ушачская). Протяжённость её обороны составляла 287 км.

Партизанская республика со своеобразной столицей в Ушачах просуществовала до апреля 1944 года. Здесь действовала советская власть, работали школы и медучреждения, мастерские и предприятия. Партизаны постоянно проводили боевые и диверсионные операции, отвлекая на себя внимание немецких тыловых и военных частей.

Для уничтожения партизанской республики весной 1944 года нацисты начали карательную операцию под названием «Весенний праздник». Партизаны держали круговую оборону, но под натиском численно и технически превосходящего противника кольцо сужалось. 30 апреля партизаны оставили Ушачи. В ночь на 5 мая 1944 года их бригады, проявив беспримерное мужество, прорвали вражеское окружение, сохранив дееспособные части. На месте прорыва в год 30-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков открыли мемориальный комплекс «Прорыв», увековечивший подвиг белорусских партизан.

За мужество пяти участникам партизанского движения Полоцко-Лепельской зоны было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них – Владимир Лобанок. Высокую награду он получил за организацию и руководство подпольем и партизанским движением на территории Витебской области. Символично то, что в прорыве участвовал разведчик Михаил Егоров. Тот самый легендарный сержант, который потом вместе с грузином Мелитоном Кантария водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

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