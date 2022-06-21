Во вторник, 21 июня, отмечается Международный день йоги. Накануне этой даты Александр Бранкевич посетил студию йоги «Маленькая Будда», которая находится в Слуцке.

Он попробовал на себе йогу в гамаках. С помощью этого приспособления сделал несколько поз (позу стула, бабочки, ленивца) и после расслабился в Шавасане – позе трупа.

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