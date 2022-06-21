Пока новый номер газеты «Кур’ер» ещё готовится, вы можете купить

номер от 16 июня. Одна из его основных тем – ТОП-10 заметных и важных вещей, которые сделал Андрей Янчевский на посту председателя Слуцкого райисполкома.