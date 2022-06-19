Больше всего в продуктовом наборе белорусов молочки, но даже её потребление в первом квартале этого года снизилось,«Спутник».

В Беларуси за первый квартал этого года снизилось потребление молочных продуктов, меньше жители страны стали есть и хлеба, мяса и картофеля, упали цифры и по употреблению спиртного, такие данные приводит Нацстат.

Согласно цифрам статистики, молока, сыров, сметаны, кефира, ряженки и других молочных продуктов «средний белорус» стал потреблять на 3,2 кг меньше, чем в прошлом году.

Статистическое ведомство отдельно считает, сколько белорусы едят масла, и тут тоже цифры стали меньше, но не так значительно — если в прошлом году за первый квартал на одного белоруса приходился один килограмм масла и жиров, то в этом году – 900 граммов.

Хлеба, мучного и мяса белорусы, что интересно, едят одинаково, и упало их потребление в равных пропорциях — на 600 граммов на три месяца. За первый квартал 2021 года белорусы съели 7,3 кг мяса и столько же мучного, а в первом квартале 2022 года уже по 6,7 кг.

На 600 граммов за квартал уменьшилось по сравнению с 2021 годом количество ягод, которые съели белорусы, на 400 граммов меньше стали есть овощей и бахчевых, на 200 граммов – картошки.

По данным статистического ведомства, овощей и бахчевых один белорус съел 6,8 кг, фруктов и ягод 6,4 кг, а вот картошки — только 4,8 кг.

Белорусы по-прежнему «не любят» рыбу

По данным Белстата, в квартал один белорус съедает около двух десятков яиц, но если в начале прошлого года точная цифра была 21 яйцо за квартал, то в первом квартале этого на два меньше – 19.

А вот сладкого белорусы съели за квартал только на 100 граммов меньше, чем в прошлом году, но и потребление сахара и кондитерской продукции у нас в стране – 2,3 кг в первом квартале этого года.

Ещё один интересный факт, который следует из подсчётов статистического ведомства: рыбы белорусы и в этом, и в прошлом году съели 1,3 кг за первый квартал. Несмотря на все данные о пользе рыбной диеты, вкусы белорусов не изменились.

Структура и уровень доходов

Согласно данным Белстата, на продукты в первом квартале этого года домашние хозяйства белорусов потратили 36,8% от всех доходов.

В прошлом году на еду уходило на 2,8% больше от доходов белорусов – в первом квартале 2021 года 39,6%. Кстати, меньше белорусы стали тратить и на алкоголь – с 2,7% до 2,5% заработка снизились расходы на спиртное у белорусов за год.

На 0,2% белорусы стали меньше тратить на жильё, в первом квартале этого года цифра составила 11,2% от доходов, а на оплату коммунальных услуг приходятся те же 7,2% доходов, что и в прошлом году.

Ощутимо выросли расходы на медицину — с 6,4% от доходов в первом квартале прошлого года, до 7,2% в этом.