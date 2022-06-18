Американская компания The Pest Informer, занимающаяся дезинсекцией зданий, ищет добровольцев, готовых предоставить своё жильё для проведения эксперимента. В их домах будут выпущены 100 тараканов, за что хозяевам выплатят $2 тыс. Судя по количеству поступивших заявок, множество людей надеются, что опыт закончится удачно. В чём его суть?

С помощью такой программы владельцы The Pest Informer рассчитывают протестировать новые экспериментальные технологии по дезинсекции домов. Представители компании пока не рассказывают, в чём состоит новизна работ, однако готовы выплатить $2 тыс. за доступ в жильё и письменное согласие его хозяев на проведение опыта. Утверждается, что количество насекомых будет ограничено сотней голов.

Согласно условиям договора, у The Pest Informer будет 30 дней на то, чтобы избавить подвергшееся опыту здание от неприятных пришельцев. Возникает закономерный вопрос, что будет, если эксперимент закончится неудачей? В компании обещают, что в таком случае будут применены традиционные технологии дезинсекции. В настоящее время компания ищет 5—7 объектов, однако количество поступивших заявок уже превысило 2 тыс., пишет Oddity Central.