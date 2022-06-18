Суд отменил долг минчанки перед лизинговой компанией в связи с её финансовыми сложностями

Минчанка обратилась в прокуратуры с жалобой о нарушении её прав со стороны лизинговой организации. В апреле 2019 года ей понадобились деньги, и она обратилась за займом. В компании предложили заключить договор возвратного лизинга на телефон женщины, после чего дали деньги, пишет Onliner.

«В тот момент Б. находилась в тяжёлом материальном положении: осуществляла уход за своим несовершеннолетним ребёнком-инвалидом, вносила ежемесячную плату по двум банковским картам-рассрочкам, оплачивала проживание в арендуемой квартире. Заключая договоры с ООО, женщина не в полной мере представляла сложную схему получения займа и условия договора возвратного лизинга», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно п. 1 ст. 180 Гражданского кодекса сделка, совершённая под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску любого заинтересованного лица.

Реклама

Требования прокуратуры о признании сделок ничтожными и применении последствий их недействительности удовлетворены судом в полном объёме.

Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке.

Что такое возвратный лизинг

Одна из форм лизинга, когда у собственника есть финансовые затруднения и имущество. Он продаёт имущество компании, а затем вновь арендует его, превращаясь в арендатора. После окончания срока действия договора право собственности на предмет возвращается к лизингополучателю (ожидается, что он к тому моменту справился с трудностями).