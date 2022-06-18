Австралийские учёные выяснили, как собаки контролируют своё поведение вследствие многотысячелетнего проживания рядом с человеком. Если коротко: питомцы зачастую ведут себя как маленькие дети. Это и позволяет им следовать установленным людьми правилам, сообщает Phys.org со ссылкой на статью в журнале Animal Cognition.

У собак исполнительные функции (связаны с саморегуляцией поведения) формируются ещё в раннем детстве — прямо как у людей. Животные выполняют эти функции едва ли не всю жизнь, иногда подавляя инстинкты. Такая форма поведения сформировалась за последние 30 тысяч лет жизни рядом с человеком. Условно, от бросавшихся на людей особей, вероятно, сразу бы избавились. В общем, со временем у собак сложился тип сознания, в некоторой степени напоминающий наш.

В новом исследовании эксперты сформировали так называемую «шкалу исполнительных функций собак», опросили несколько сотен их хозяев, которым надо было оценить поведение своих питомцев по заданным параметрам. Выяснилось: тормозящие функции развиты больше всего у собак-поводырей и псов, находящихся на фермах. Чтобы выполнять работу, им требуется определённо чётко следовать человеческим инструкциям.

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Кроме того, у домашних собак способность сдерживать их природные инстинкты (даже банальное желание побежать за кошкой) развита больше, чем у собак в приютах. Короче говоря, при большем контакте с людьми, при обучении животных оценка по разработанной шкале росла.