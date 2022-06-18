Канада и Дания прекратили «алкогольную войну» за микроскопический остров. История длилась 39 лет

Канада и Королевство Дания вместе с Гренландией достигли исторического соглашения по давним пограничным спорам. Вчера представители государств подписали в Оттаве соглашение, которое разрешило пограничные вопросы над небольшим островом Ганса. До этого сражения за остров вошли в историю как «война виски», потому что как таковых боевых действий там не было. Об этом рассказывает Onliner.

Границу на острове установили по естественному оврагу, который протянулся через весь остров с севера на юг. Дании, кстати, досталось чуть больше половины территории. Соглашение обеспечит постоянный доступ и свободу передвижения по всей территории острова для всех этнических групп.

«Это соглашение является важной исторической вехой в отношениях между друзьями и соседями и кульминацией многолетних дискуссий. Усилия, направленные на достижение этого результата, демонстрируют их лидерство в регионе и приверженность урегулированию споров мирным путём и в соответствии с международным правом», — говорится на сайте датского МИД.

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Что за остров и в чём тут проблема?

Эта удивительная история началась в 1973 году. Канада и Дания не поделили маленький остров Ганса — по сути, кусок камня в центре пролива Кеннеди. Сначала на него было всем плевать, а через 11 лет — в 1984-м — датский министр по делам Гренландии высадился на микроостров вместе с военными моряками. Они установили на камне датский флаг, оставили под ним бутылку шнапса и записку: «Добро пожаловать в Данию!»

Канадцы психанули и среагировали сразу же: отправили на остров своих военных, заменили датский флаг на свой, а шнапс — на канадский виски. И конечно, в записке указали: «Добро пожаловать в Канаду!» (шнапс благополучно выпили, да).

Ритуал понравился и датчанам, и канадцам. И они продолжали его до сих пор — раз в несколько месяцев обменивались подарками. Такая странная война шла уже 39 лет подряд! Интересно, что соперники ни разу не пересекались лицом к лицу. Сражения вошли в историю как «война виски».