Белорус нашёл в реке бутылку с деньгами. Похоже, она плавала 14 лет и стартовала из России

Ну как — с деньгами… В смоленском паблике появилось сообщение от жителя Быхова Дмитрия: нашёл в Днепре бутылку, а в ней 10-рублевая купюра с подписью и датой. Похоже, чтобы добраться до белорусского райцентра, этой капсуле времени понадобилось 14 лет. Теперь Дмитрий ищет отправителя — потому что интересно. Да и надо решить, что дальше делать с деньгами, пишет Onlíner.

«Стефанова, г. Смоленск, 18.07.2008», — так написано на бумажке.

Дмитрий уточнил Onlíner, что бутылку нашёл во время рыбалки. Теперь надеется найти ту самую Стефанову.

Кстати, за время пути содержимое бутылки заметно девальвировалось. Стартовала эта десятка в 2008 году при курсе 23,4 рубля за доллар, финишировала уже по курсу 56,7. Другими словами, в 2008-м за неё давали 43 чеканных цента, сегодня — 18.

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Разумеется, это письмо имеет скорее культурно-гидрологическую ценность, чем материальную. Как минимум доказывает, что от Смоленска до Быхова действительно можно добраться по воде (по руслу около 300 километров). Потребуется всего 14 лет. По всей видимости, послание много времени провело в каком-то затоне, а недавний паводок помог продолжить путь.

Что дальше со всем этим делать, белорус пока не решил. Подумывает добавить что-то от себя и отпустить бутылку дальше — если в нынешней ситуации это будет уместно.

Кстати, подобное было в Слуцке:

Несколько лет назад школьница из Латвии Ансе Айя Еглите запустила шарик, наполненный гелием, с прикреплённой к нему запиской. Она и не подозревала, что её «посылка» приземлится в слуцких лесах, в полутысяче километров от места запуска. Читайте: Воздушный шар из Латвии долетел до слуцких лесов