С праздником тех, кто делает Слуцк чище! Фотоподборка

Сегодня, 17 июня — Всемирный день мусорщика. Его стали отмечать с 2011 года. В этот день чествуют дворников, работников коммунальных служб, волонтёров и сотрудников заводов по переработке ТБО — всех, кто делает нашу жизнь в прямом смысле чище.

Сложно представить, но больше половины человечества живёт в антисанитарных условиях. Разные отходы, грязь и мусор вблизи жилищ являются причиной возникновения различных инфекций. По некоторым данным, от экологически некачественной среды в мире каждую минуту умирает ребёнок.

Поэтому трудно переоценить роль людей и служб, которые ежедневно наводят порядок вокруг нас. Между тем сами они работают в антисанитарных условиях и подвергают себя опасности.

Нужно выразить сердечную благодарность и признательность тем, кто убирает мусор по долгу службы или из личных побуждений!

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Смотрите подборку фото Александра Шелехова и из архива «Кур’ера».