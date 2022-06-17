С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.
Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована в обед 16 июня 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 20 мая.
Напомним, что с 1 января этого года МАРТ перестал регулировать цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп. В июне действие скидки продлили до конца 2022 года.
Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (20.05.2022)
|Стоимость, рублей (16.06.2022)
|свинина на кости (1 кг)
|9,45 (на 18.04)
|9,79
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|6,19
|6,19
|молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л)
|1,56 (с социальной скидкой — 1,4)
|1,54 (с социальной скидкой — 1,39)
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,99 (на 18.04)
|5,99
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|2,94
|2,96
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|2,97 (с социальной скидкой — 2,67)
|3,16 (с социальной скидкой — 2,84)
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,1 (с социальной скидкой — 1)
|1,1 (с социальной скидкой — 1)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|2,55
|2,55
* — подорожало, * — подешевело
За месяц подорожали сливочное масло и куриное яйцо. За два месяца свинина тоже дороже на 34 копейки.
Как за полгода изменились цены на некоторые социально значимые товары
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (16.12.2021)
|Стоимость, рублей (16.06.2022)
|минтай (1 кг)
|4,39
|5,99
|консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе
|1,29
|1,49
|колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг)
|8,48
|9,05
|макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг)
|1,27
|1,29 (с социальной скидкой — 1,16)
|свинина на кости (1 кг)
|8,99
|9,79
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|5,89
|6,19
|Молоко Complimilk 3,2% (1 л)
|1,47
|1,54 (с социальной скидкой — 1,39)
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|16,18
|15,39
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,45
|5,99
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|2,97
|2,96
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|2,9 (на 18.11)
|3,16 (с социальной скидкой — 2,84)
|мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг)
|2,28 (на 18.11)
|3,2 (с социальной скидкой — 2,88)
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,13
|1,1 (с социальной скидкой — 1)
|батон «Для всей семьи» (0,5 кг)
|1,17
|1,29 (с социальной скидкой — 1,16)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|1,68
|2,55
* — подорожало, * — подешевело
За полгода практически все продукты подорожали, но есть исключения. Подешевели сыр «Российский молодой» и хлеб «кирпичиком». В списке есть товары, которые по социальной скидке вышли даже дешевле, чем продавались 6 месяцев назад (когда цены регулировались МАРТ).
Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в: