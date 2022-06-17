С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.

Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована в обед 16 июня 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 20 мая.

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Напомним, что с 1 января этого года МАРТ перестал регулировать цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп. В июне действие скидки продлили до конца 2022 года.

Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка

Наименование товара Стоимость, рублей (20.05.2022) Стоимость, рублей (16.06.2022) свинина на кости (1 кг) 9,45 (на 18.04) 9,79 голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 6,19 6,19 молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л) 1,56 (с социальной скидкой — 1,4) 1,54 (с социальной скидкой — 1,39 ) масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,99 (на 18.04) 5,99 масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) 2,94 2,96 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 2,97 (с социальной скидкой — 2,67) 3,16 (с социальной скидкой — 2,84 ) хлеб «Заводской» (0,8 кг) 1,1 (с социальной скидкой — 1) 1,1 (с социальной скидкой — 1) сахар-песок, Слуцк (1 кг) 2,55 2,55

* — подорожало, * — подешевело

За месяц подорожали сливочное масло и куриное яйцо. За два месяца свинина тоже дороже на 34 копейки.

Как за полгода изменились цены на некоторые социально значимые товары

Наименование товара Стоимость, рублей (16.12.2021) Стоимость, рублей (16.06.2022) минтай (1 кг) 4,39 5,99 консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе 1,29 1,49 колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг) 8,48 9,05 макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) 1,27 1,29 (с социальной скидкой — 1,16 ) свинина на кости (1 кг) 8,99 9,79 голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 5,89 6,19 Молоко Complimilk 3,2% (1 л) 1,47 1,54 (с социальной скидкой — 1,39 ) сыр «Российский молодой» (1 кг) 16,18 15,39 масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,45 5,99 масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) 2,97 2,96 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 2,9 (на 18.11) 3,16 (с социальной скидкой — 2,84 ) мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг) 2,28 (на 18.11) 3,2 (с социальной скидкой — 2,88 ) хлеб «Заводской» (0,8 кг) 1,13 1,1 (с социальной скидкой — 1 ) батон «Для всей семьи» (0,5 кг) 1,17 1,29 (с социальной скидкой — 1,16 ) сахар-песок, Слуцк (1 кг) 1,68 2,55

* — подорожало, * — подешевело

За полгода практически все продукты подорожали, но есть исключения. Подешевели сыр «Российский молодой» и хлеб «кирпичиком». В списке есть товары, которые по социальной скидке вышли даже дешевле, чем продавались 6 месяцев назад (когда цены регулировались МАРТ).

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