На Слуцком рынке подешевела клубника — от 7 рублей за килограмм. Дешевле стали персики — от 11 рублей за килограмм. Зато цена на сливу остаётся высокой — 20 рублей за килограмм. Рассады стало меньше, чем неделю-две назад. Продавцов было немного из-за дождя. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 17 июня.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая – 2,5 рубля за 1 килограмм
- Капуста цветная – 6 рублей за 1 килограмм
- Огурцы — 1,8-2,5 рубля за 1 килограмм
- Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм
- Помидор – 5,5-8 рублей за 1 килограмм
- Картофель – 1,4 рубля за 1 килограмм
- Картофель ранний — 3,5-4 рубля за 1 килограмм
- Морковь – 3,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
- Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм
- Редис — 1,5 рубля пучок
- Баклажан — 8,5 рубля за 1 килограмм
- Кабачок — 3-4 рубля за 1 килограмм
- Чеснок — 12 рублей за 1 килограмм
Фрукты
- Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм
- Апельсин – 5,5 рубля за 1 килограмм
- Абрикос – 13 рублей за 1 килограмм
- Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Виноград – 15 рублей за 1 килограмм
- Персики — 11-14 рублей за 1 килограмм
- Нектарин — 15 рублей за 1 килограмм
- Груша- 7,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные – 3 рубля за 0,5 килограмма
- Слива — 20 рублей за 1 килограмм
- Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм
- Клубника — 15 рублей за 1 килограмм
- Черешня — 12,5-18 рублей за 1 килограмм
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
Разное
- Капуста квашеная – 5 рублей за 1 килограмм
- Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
- Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Творог домашний — 8 рублей за 1 килограмм
- Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток
- Яйцо домашнее перепелиное — 3 рубля за 2 десятка
- Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм
Рассада
- Помидоры – 2 рубля за 12 кустов
- Перец – 2 рубля за 10 кустов
- Огурцы – 2,5 рубля за саженец 15 см
- Нарциссы – 4 рубля за 1 корень
- Форзиция — 8 рублей за 1 корень
- Спирея белая — 7 рублей за 1 корень
- Петуния — 1 рубль за 1 корень
- Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
- Розы — 6-20 рублей за 1 корень
- Гладиолусы — 0,5-1 рубль за 1 штуку
- Лаванда — 6-10 рублей за 1 куст, у «бабушек» — 5 рублей за 1 куст.
Плодово-ягодные деревья и кустарники
- Яблоня – 15 рублей за 1 саженец
- Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст
- Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3 года
- Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера
Приспособления для дачи
- Сетка садовая – 4 рубля за 1 метр
- Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр
- Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука