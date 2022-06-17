На Слуцком рынке подешевела клубника — от 7 рублей за килограмм. Дешевле стали персики — от 11 рублей за килограмм. Зато цена на сливу остаётся высокой — 20 рублей за килограмм.  Рассады стало меньше, чем неделю-две назад. Продавцов было немного из-за дождя. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 17 июня.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая – 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Капуста цветная – 6 рублей за 1 килограмм
  • Огурцы — 1,8-2,5 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм
  • Помидор – 5,5-8 рублей за 1 килограмм
  • Картофель – 1,4 рубля за 1 килограмм
  • Картофель ранний — 3,5-4 рубля за 1 килограмм
  • Морковь – 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Редис — 1,5 рубля пучок
  • Баклажан — 8,5 рубля за 1 килограмм
  • Кабачок — 3-4 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок — 12 рублей за 1 килограмм

Фрукты

  • Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Апельсин – 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Абрикос – 13 рублей за 1 килограмм
  • Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Виноград – 15 рублей за 1 килограмм
  • Персики — 11-14 рублей за 1 килограмм
  • Нектарин — 15 рублей за 1 килограмм
  • Груша- 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные – 3 рубля за 0,5 килограмма
  • Слива — 20 рублей за 1 килограмм
  • Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Клубника — 15 рублей за 1 килограмм
  • Черешня — 12,5-18 рублей за 1 килограмм

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов

Разное

  • Капуста квашеная – 5 рублей за 1 килограмм
  • Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
  • Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Творог домашний — 8 рублей за 1 килограмм
  • Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток
  • Яйцо домашнее перепелиное — 3 рубля за 2 десятка
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм

Рассада

  •  Помидоры – 2 рубля за 12 кустов
  •  Перец – 2 рубля за 10 кустов
  •  Огурцы – 2,5 рубля за саженец 15 см
  • Нарциссы – 4 рубля за 1 корень
  • Форзиция — 8 рублей за 1 корень
  • Спирея белая — 7 рублей за 1 корень
  • Петуния — 1 рубль за 1 корень
  • Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
  • Розы — 6-20 рублей за 1 корень
  • Гладиолусы — 0,5-1 рубль за 1 штуку
  • Лаванда — 6-10 рублей  за 1 куст, у «бабушек» — 5 рублей  за 1 куст.

Плодово-ягодные деревья и кустарники

  • Яблоня – 15 рублей за 1 саженец
  • Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст
  • Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3 года
  • Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера

Приспособления для дачи

  • Сетка садовая – 4 рубля за 1 метр
  • Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр
  • Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука