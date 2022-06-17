На Слуцком рынке подешевела клубника — от 7 рублей за килограмм. Дешевле стали персики — от 11 рублей за килограмм. Зато цена на сливу остаётся высокой — 20 рублей за килограмм. Рассады стало меньше, чем неделю-две назад. Продавцов было немного из-за дождя. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 17 июня.

Овощи

Капуста белокочанная свежая – 2,5 рубля за 1 килограмм

Капуста цветная – 6 рублей за 1 килограмм

Огурцы — 1,8-2,5 рубля за 1 килограмм

Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм

Помидор – 5,5-8 рублей за 1 килограмм

Картофель – 1,4 рубля за 1 килограмм

Картофель ранний — 3,5-4 рубля за 1 килограмм

Морковь – 3,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм

Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм

Редис — 1,5 рубля пучок

Баклажан — 8,5 рубля за 1 килограмм

Кабачок — 3-4 рубля за 1 килограмм

Чеснок — 12 рублей за 1 килограмм

Фрукты

Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм

Апельсин – 5,5 рубля за 1 килограмм

Абрикос – 13 рублей за 1 килограмм

Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм

Виноград – 15 рублей за 1 килограмм

Персики — 11-14 рублей за 1 килограмм

Нектарин — 15 рублей за 1 килограмм

Груша- 7,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки – 3,5 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные – 3 рубля за 0,5 килограмма

Слива — 20 рублей за 1 килограмм

Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм

Лимоны – 7,5 рубля за 1 килограмм

Клубника — 15 рублей за 1 килограмм

Черешня — 12,5-18 рублей за 1 килограмм

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов

Разное

Капуста квашеная – 5 рублей за 1 килограмм

Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра

Шампиньоны свежие — 7,5 рубля за 1 килограмм

Творог домашний — 8 рублей за 1 килограмм

Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1 десяток

Яйцо домашнее перепелиное — 3 рубля за 2 десятка

Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов

Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий очищенный — 20 рублей за 1 килограмм

Рассада

Помидоры – 2 рубля за 12 кустов

Перец – 2 рубля за 10 кустов

Огурцы – 2,5 рубля за саженец 15 см

Нарциссы – 4 рубля за 1 корень

Форзиция — 8 рублей за 1 корень

Спирея белая — 7 рублей за 1 корень

Петуния — 1 рубль за 1 корень

Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня

Розы — 6-20 рублей за 1 корень

Гладиолусы — 0,5-1 рубль за 1 штуку

Лаванда — 6-10 рублей за 1 куст, у «бабушек» — 5 рублей за 1 куст.

Плодово-ягодные деревья и кустарники

Яблоня – 15 рублей за 1 саженец

Кусты смородины красной – 10 рублей за 1 куст

Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3 года

Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера

Приспособления для дачи