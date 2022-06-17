В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение.

Где и когда отключат свет:

22 июня с 08.30 до 16.30 у потребителей по адресу:

• ул. Светлая № 1-9 (нечётные);

• ул. Солнечная № 1-5;

• ул. Заводская № 1, № 2 , № 4-20, № 22;

• ул. Копыльская № 63, № 67-71 (нечётные).

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С 20 по 24 июня с 08.00 до 17.00 у потребителей по адресу:

• ул. Красноармейская № 2а/1, № 2а/2, № 4а, № 6а/1, № 6а/2, № 12а, № 14а, № 18а.

23 июня с 08.30 до 16.30 у потребителей по адресу:

• н.п. Малая Падерь:

• ул. Братьев Гилевских № 1-6, № 10-18, № 19-23 (нечётные), № 24-28 (чётные), № 32, № 34, № 27-43 (нечётные), № 47-53 (нечётные) № 42-56 (чётные), № 60-74 (чётные);

• ул. Новая № 1-9;

• ул. Луговая № 2, № 3, № 5-13, № 15, № 19.