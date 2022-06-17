«Кур’ер» подписывает — подпишитесь и вы

Редакция газеты «Кур’ер» начала акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе подписчиками печатного издания стали два адресата.

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Один из них – Екатерина Ивашкевич, мама выпускницы СШ №11 Лии Ивашкевич. Благодаря Екатерине читатели «Кур’ера» узнали о том, что её дочь менее чем за год выполнила 46 прыжков с парашютом с высоты от 800 до 2000 метров. 17-летняя Лия хоть и очень смелая, но стеснительная девушка. Только благодаря маме случчане узнали о достижениях дочери.

Вторым адресатом стал Бокшицкий сельисполком. В прошлом выпуске газеты (№23 от 9 июня) в материале «Як згуртаваць вясковую талаку для добрых спраў» мы рассказывали, как сельисполком во главе с председателем Владимиром Горбенко поддерживает общественные инициативы жителей деревни Городище, а также самостоятельно решает вопросы по благоустройству населённых пунктов сельсовета.

Все акции газеты «Кур’ер» возможны только при поддержке читателей. Подписка на газету — это ваша поддержка! Подпишитесь сами и помогите подписаться родным и близким!

Подписка на «Кур’ер» на 2-е полугодие

Сколько стоит:

индивидуальная подписка:

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3 месяца — 17,46 руб.;

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Где подписаться

В отделениях почтовой связи «Белпочта».

Сделав заявку на подписку поч тальоном на дому по тел. (8 01795) 4 70 45 (для Слуцка).

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