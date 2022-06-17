«Кур’ер» подписывает — подпишитесь и вы

Редакция газеты «Кур’ер» начала акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе подписчиками печатного издания стали два адресата.
Один из них – Екатерина Ивашкевич, мама выпускницы СШ №11 Лии Ивашкевич. Благодаря Екатерине читатели «Кур’ера» узнали о том, что её дочь менее чем за год выполнила 46 прыжков с парашютом с высоты от 800 до 2000 метров. 17-летняя Лия хоть и очень смелая, но стеснительная девушка. Только благодаря маме случчане узнали о достижениях дочери.
Вторым адресатом стал Бокшицкий сельисполком. В прошлом выпуске газеты (№23 от 9 июня) в материале «Як згуртаваць вясковую талаку для добрых спраў» мы рассказывали, как сельисполком во главе с председателем Владимиром Горбенко поддерживает общественные инициативы жителей деревни Городище, а также самостоятельно решает вопросы по благоустройству населённых пунктов сельсовета.
Все акции газеты «Кур’ер» возможны только при поддержке читателей. Подписка на газету — это ваша поддержка! Подпишитесь сами и помогите подписаться родным и близким!
Подписка на «Кур’ер» на 2-е полугодие
Сколько стоит:
индивидуальная подписка:
- 1 месяц — 5,45 руб.;
- 3 месяца — 16,35 руб.;
- 6 месяцев — 32,7 руб.
ведомственная подписка:
- 1 месяц — 5,82 руб.;
- 3 месяца — 17,46 руб.;
- 6 месяцев — 34,92 руб.
Где подписаться
- В отделениях почтовой связи «Белпочта».
- Сделав заявку на подписку поч тальоном на дому по тел. (8 01795) 4 70 45 (для Слуцка).
- Через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку.
- При помощи платёжно-справочных терминалов.
В редакции газеты по адресу:
- г.Слуцк, ул.Ленина, 128 (в будние дни с 9 до 17 часов).
Подписной индекс: 64066