Пятница — вожделенное для всех работающих слово. Оно сулит расслабление, возможно, отдых на природе, купание, поездки…. А для кого-то — домашние дела. А пока посмотрим, какие моменты уходящей недели запечатлел «Кур’ер».

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