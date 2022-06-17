В среду утром, 15 июня, на улице Социалистической 23-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта» сбил 44-летнего велосипедиста. Последний получил травмы, его положили в больницу, сообщает «Минская правда».

«За рулём «Лады» был случчанин 1999 года рождения. Он выезжал с дворовой территории дома №148 на Социалистической улице. По предварительным данным, велосипедист 1978 года рождения ехал по обочине дороги. Водитель российской машины сбил его», — рассказала Елена Соколова, представитель отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома.