Родители на работе, а ребёнок один дома. А он к этому готов? Советы слуцким мамам от детского психолога

Летние каникулы в полном разгаре. Не у всех родителей есть возможность отправить детей в лагерь или оставить их с родственниками. Lampa поговорила с Галиной Швец, детским психологом из Минска, как определить, когда ребёнок готов остаться один дома, и как подготовить своё чадо к самостоятельности.

С какого возраста можно оставлять ребёнка дома одного

Конкретного возраста, когда ребёнка уже можно оставить одного, нет. Всё это индивидуально, потому что один ребёнок младшего школьного возраста может без проблем побыть дома, а другого, даже подростка, опасно предоставить самому себе.

Причины могут быть разные: ребёнок будет переживать, будет бояться остаться один дома, то есть у него есть страх одиночества или страх темноты.

Если ребёнку исполнилось 7 лет, это не значит, что его можно оставлять одного дома.

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Как определить, что ребёнок готов остаться один

В первую очередь ребёнок должен знать технику безопасности, что делать в случае пожара, если в двери позвонили незнакомые люди, если позвонил телефон. Но одних знаний недостаточно. Важно, чтобы ребёнок на практике смог это сделать.

Если что-то случилось, чтобы мог правильно отреагировать, поступить. Например, может воспользоваться телефоном, набрать родителей или спасателей.

Родители должны быть уверены в том, что ребёнок не будет пакостить и играть в опасные игры. И он знает, что запрещено, например, играть с огнём, лезть в розетку, трогать провода.

Тут чётко надо отслеживать отсутствие или наличие страхов у ребёнка. Есть дети в подростковом возрасте, которые боятся темноты, одиночества, которым становится некомфортно одним. Здесь ни в коем случае не надо проверять ребёнка на выдержку. В этом случае вначале работаем со страхами, переживаниями, стараемся их проработать.

Ни в коем случае нельзя обесценивать переживания ребёнка и его страхи. Если он говорит, что ему страшно, то не оставляйте его дома одного с учётом, что он уже большой.

В каких случаях точно не стоит рисковать

Конечно, не стоит рисковать, когда ребёнок не знает правил безопасности. Эта ситуация представляет угрозу его здоровью и жизни. Когда он всё знает, но на практике не применяет свои знания, значит, ещё пока не готов.

Родители могут легко это проверить. Например, позвонил незнакомый для ребёнка человек посмотреть, как он будет с ним разговаривать.

Если родители уходят в другую комнату, а ребёнок сразу следует за ними. Это тоже признак того, что ребёнок не готов к самостоятельности.

Ещё не рекомендую оставлять одних дома детей, которые очень впечатлительны, чувствительны, с развитым воображением. Например, есть дети, которые сморят фильмы и могут испугаться какого-то кадра или, смотря на сумку, видят в ней монстра. Особенно с приходом темноты начинают бояться, переживать, что под кроватью живут монстры.

Как подготовить ребёнка к самостоятельности заранее

Подготовка начинается не за две недели и даже не за месяц, а гораздо раньше. Сначала родители оставляют ребёнка одного в комнате на 30 минут, потом на час и так далее. Когда ребёнок получит знания, навыки безопасности, то можно понемногу оставлять одного дома: выйти на улицу на 15 минут или забежать к соседке. И важно отслеживать, как чувствует себя ребёнок, что он делает в это время. Дальше увеличиваем время — 30 минут, 40 минут, 1 час и дольше.

Очень важно разговаривать с ребёнком любого возраста о технике безопасности, что может произойти. Но самое главное — не запугивать ребёнка, а рассказать, объяснить, как бывает. Иначе сформируется новый страх.

Ребёнок должен знать правила, что делать, если в дверь звонят незнакомые люди и просят, чтобы открыли, что надо закрывать воду, что делать с бытовой техникой. Малыш должен знать свою фамилию, имя, отчество, точный адрес.

Что нужно сделать родителям перед тем, как оставить ребёнка одного дома: