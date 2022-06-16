На Случи рыбака убило током

Во вторник, 14 июня, скончался 70-летний мужчина, который получил удар током во время рыбалки.

Трагедия произошла 4 июня, когда он с родственниками ловил рыбу на реке Случь в Солигорском районе. Возле места, где всё случилось, установлены предупреждающие плакаты о запрете рыбной ловли.

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Проходя под линией электропередачи с поднятым удилищем, пенсионер попал под напряжение. Родственники доставили его в больницу.

Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось, он через 10 дней от полученного ожога электрическим током скончался в реанимации. Об этом сообщает Следственный комитет.