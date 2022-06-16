С 18 июня на улицу Магистральную в Слуцке возвращают рейсы городских автобусов

С субботы, 18 июня, в связи с окончанием ремонтных работ на улице Магистральной возобновляется движение городских автобусов по существующей схеме и расписанию, сообщили «Кур’еру» в автопарке.

№5И «Автобусный парк № 2 – Чехова»;

№11 «Автовокзал – Ивановского»;

№15 «Автобусный парк № 2 – Социалистическая»;

№21 «Мясокомбинат – Суворова – Ивановского» ( с 1 сентября);

№21з «Мясокомбинат – Зелёная – Ивановского».

Напомним, что в конце мая сообщалось: летом по будням не будет ходить городской автобус №21.

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РАНЕЕ. Когда улица Магистральная в Слуцке станет четырёхполосной и по ней опять пустят городские автобусы

13.37. В публикацию внесено уточнение. Автобус №21 будет курсировать с 1 сентября.