С 18 июня на улицу Магистральную в Слуцке возвращают рейсы городских автобусов

С субботы, 18 июня, в связи с окончанием ремонтных работ на улице Магистральной возобновляется движение городских автобусов по существующей схеме и расписанию, сообщили «Кур’еру» в автопарке.
- №5И «Автобусный парк № 2 – Чехова»;
- №11 «Автовокзал – Ивановского»;
- №15 «Автобусный парк № 2 – Социалистическая»;
- №21 «Мясокомбинат – Суворова – Ивановского» ( с 1 сентября);
- №21з «Мясокомбинат – Зелёная – Ивановского».
Напомним, что в конце мая сообщалось: летом по будням не будет ходить городской автобус №21.
РАНЕЕ. Когда улица Магистральная в Слуцке станет четырёхполосной и по ней опять пустят городские автобусы
13.37. В публикацию внесено уточнение. Автобус №21 будет курсировать с 1 сентября.