С 18 июня на улицу Магистральную в Слуцке возвращают рейсы городских автобусов

Отдел новостей
-
0
С 18 июня на улицу Магистральную в Слуцке возвращают рейсы городских автобусов (№21 тоже будет)
Фото: Ольга Паздерина

С субботы, 18 июня, в связи с окончанием ремонтных работ на улице Магистральной возобновляется движение городских автобусов по существующей схеме и расписанию, сообщили «Кур’еру» в автопарке.

  • №5И «Автобусный парк № 2 – Чехова»;
  • №11 «Автовокзал – Ивановского»;
  • №15 «Автобусный парк № 2 – Социалистическая»;
  • №21 «Мясокомбинат – Суворова – Ивановского» ( с 1 сентября);
  • №21з «Мясокомбинат – Зелёная – Ивановского».

Напомним, что в конце мая сообщалось: летом по будням не будет ходить городской автобус №21.

Реклама

РАНЕЕ. Когда улица Магистральная в Слуцке станет четырёхполосной и по ней опять пустят городские автобусы

13.37. В публикацию внесено уточнение. Автобус №21  будет курсировать с 1 сентября.