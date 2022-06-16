Чуть больше чем за 100 дней в Украине погибли как минимум 4492 мирных жителя, в том числе 277 детей, ещё 5499 человек получили ранения, приводит данные ООН по состоянию на 13 июня.

Самая частая причина гибели или ранения, по данным ООН, — применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В ООН уточняют, что погибших и пострадавших значительно больше, приведённые цифры — это задокументированные и подтверждённые жертвы.