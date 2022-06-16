«Посевная закончилась, а вонь не исчезает!». Жительница Лучников гадает, откуда идёт удушливый запах

У нас в Лучниках никуда не деться от удушливой вони! Откуда она, мы толком не понимаем. Или с поля, или с фермы, которая находится метрах в 500-600 от нас. До этого была посевная, тоже воняло, но мы терпели, думали, что подготовка полей. А теперь посевная закончилась, а вонь не исчезает! Раньше такого не было. Запах накатывает волнами: вроде стихает, но через день усиливается снова. Что там делают, непонятно. Жижу навозную куда-то выливают?

Особенно ужасно в жару и вечерами. Невозможно открыть окно, проветрить дом — сразу задыхаешься. Особенно тяжело тем, у кого проблемы с лёгкими, это же чистый аммиак! Посушить бельё на улице тоже невозможно. Оно настолько пропитывается вонью, что ложишься спать и чувствуешь — пахнет навозом наволочка.

Если что-то случилось — авария на ферме или что-то ещё, то неужели трудно объяснить жителям, сколько эта вонь будет длится и когда прекратится?

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