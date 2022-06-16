Лето, каникулы, сезон отпусков только начались, но позволить себе съездить на заграничные курорты могут не все. «Кур’ер» сделал обзор мест, где в регионе можно отдохнуть около воды, прихватив с собой палатки или просто на один день.

1. Водохранилище Рудня

Где находится: Слуцкий район, Покрашевский сельсовет, 17 км от Слуцка.

Слуцкий район, Покрашевский сельсовет, 17 км от Слуцка. Координаты: 53.211379, 27.645434.

53.211379, 27.645434. Как добраться из Слуцка: на машине или велоси­педах ехать в минском направлении, свернуть в Покрашево, проехать Замостье, на развилке у костёла направо до указателя «деревня Рудня». Затем налево вдоль леса.

на машине или велоси­педах ехать в минском направлении, свернуть в Покрашево, проехать Замостье, на развилке у костёла направо до указателя «деревня Рудня». Затем налево вдоль леса. Условия: есть пляж, кабинки для переодевания, волейбольная площадка, беседки с мангалами в аренду, электричество, туалет, вода, аренда лодок.

есть пляж, кабинки для переодевания, волейбольная площадка, беседки с мангалами в аренду, электричество, туалет, вода, аренда лодок. Что можно там делать: купаться, играть в волейбол и т.д.

купаться, играть в волейбол и т.д. В уловах преобладают: щука, сом, карп, окунь, линь, судак, плотва, уклейка, подлещик и краснопёрка.

2. Водохранилище Богуши

Где находится: Копыльский район, 50 км от Слуцка, на реке Чайка, возле деревни Богуши. Координаты: 53.1379, 26.9624.

Копыльский район, 50 км от Слуцка, на реке Чайка, возле деревни Богуши. Координаты: 53.1379, 26.9624. Как добраться из Слуцка: на машине или велоси­педах ехать в брестском направлении, свернуть направо в Селище, доехать до Копыля, свернуть налево на улицу Максима Горького и всё время прямо.

на машине или велоси­педах ехать в брестском направлении, свернуть направо в Селище, доехать до Копыля, свернуть налево на улицу Максима Горького и всё время прямо. Условия: есть обустроенные пляжи, кругом лес, автостоянка, детская зона, спасательный пункт, контейнеры и урны для мусора.

есть обустроенные пляжи, кругом лес, автостоянка, детская зона, спасательный пункт, контейнеры и урны для мусора. Что можно там делать: купаться в озере, кататься на лодках, гулять по лесу.

купаться в озере, кататься на лодках, гулять по лесу. В уловах преобладают: карп, щука, окунь, карась, плотва.

3. Озеро Скачальское

Где находится: Стародорожский район, 65 км от Слуцка.

Стародорожский район, 65 км от Слуцка. Координаты: 53.1756, 28.295635.

53.1756, 28.295635. Как добраться из Слуцка: на машине ехать в направлении Старых Дорог, в деревне Горки повернуть налево, проехать деревни Дражно и Залужье.

на машине ехать в направлении Старых Дорог, в деревне Горки повернуть налево, проехать деревни Дражно и Залужье. Условия: озеро со всех сторон окружено густым лесом и кустарниками. Только на юго-восточном берегу есть небольшой открытый участок рядом с дорогой. В этом месте есть беседки, раздевалки, контейнеры для мусора. Берега низкие. Дно торфянисто-илистое, глубже — выстлано сапропелем.

озеро со всех сторон окружено густым лесом и кустарниками. Только на юго-восточном берегу есть небольшой открытый участок рядом с дорогой. В этом месте есть беседки, раздевалки, контейнеры для мусора. Берега низкие. Дно торфянисто-илистое, глубже — выстлано сапропелем. Что можно там делать: купаться, гулять по лесу (только осторожно, там болота).

4. Озеро возле деревни Островок

Где находится: Копыльский район, 32 км от Слуцка.

Координаты: 53.1560, 27.2482.

Как добраться из Слуцка: на машине или велосипедах ехать в копыльском направлении через Лучники, Маяк и Грозово.

Условия: есть автостоянка, оборудованный пляж, беседки, кабинки для переодевания, спасательный пункт, детская зона, туалет. Кругом лес.

Что можно там делать: купаться, гулять по лесу.

5. Озеро Дикое

Где находится: Любанский район, 60 км от Слуцка.

Любанский район, 60 км от Слуцка. Координаты: 52.846225, 28.049573.

52.846225, 28.049573. Как добраться из Слуцка: на машине, дизель-поезде «Слуцк-Осиповичи» и велосипедах. На машине ехать через Уречье или Погост до Любани. Проехав Любань, повернуть налево на деревню Веженка и по гравийке ехать минут 15 до озера. На дизель-поезде доехать до станции Верхутино, дальше идти на юг по навигатору или карте.

на машине, дизель-поезде «Слуцк-Осиповичи» и велосипедах. На машине ехать через Уречье или Погост до Любани. Проехав Любань, повернуть налево на деревню Веженка и по гравийке ехать минут 15 до озера. На дизель-поезде доехать до станции Верхутино, дальше идти на юг по навигатору или карте. Условия: оборудованный пляж, парковка, колодец с питьевой водой, кабинки для переодевания, туалет, лес, столики и места для костра.

оборудованный пляж, парковка, колодец с питьевой водой, кабинки для переодевания, туалет, лес, столики и места для костра. Что можно там делать: купаться, гулять по лесу.

6. Краснослободское водохранилище