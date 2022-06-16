Лето, каникулы, сезон отпусков только начались, но позволить себе съездить на заграничные курорты могут не все. «Кур’ер» сделал обзор мест, где в регионе можно отдохнуть около воды, прихватив с собой палатки или просто на один день.
1. Водохранилище Рудня
- Где находится: Слуцкий район, Покрашевский сельсовет, 17 км от Слуцка.
- Координаты: 53.211379, 27.645434.
- Как добраться из Слуцка: на машине или велосипедах ехать в минском направлении, свернуть в Покрашево, проехать Замостье, на развилке у костёла направо до указателя «деревня Рудня». Затем налево вдоль леса.
- Условия: есть пляж, кабинки для переодевания, волейбольная площадка, беседки с мангалами в аренду, электричество, туалет, вода, аренда лодок.
- Что можно там делать: купаться, играть в волейбол и т.д.
- В уловах преобладают: щука, сом, карп, окунь, линь, судак, плотва, уклейка, подлещик и краснопёрка.
2. Водохранилище Богуши
- Где находится: Копыльский район, 50 км от Слуцка, на реке Чайка, возле деревни Богуши. Координаты: 53.1379, 26.9624.
- Как добраться из Слуцка: на машине или велосипедах ехать в брестском направлении, свернуть направо в Селище, доехать до Копыля, свернуть налево на улицу Максима Горького и всё время прямо.
- Условия: есть обустроенные пляжи, кругом лес, автостоянка, детская зона, спасательный пункт, контейнеры и урны для мусора.
- Что можно там делать: купаться в озере, кататься на лодках, гулять по лесу.
- В уловах преобладают: карп, щука, окунь, карась, плотва.
3. Озеро Скачальское
- Где находится: Стародорожский район, 65 км от Слуцка.
- Координаты: 53.1756, 28.295635.
- Как добраться из Слуцка: на машине ехать в направлении Старых Дорог, в деревне Горки повернуть налево, проехать деревни Дражно и Залужье.
- Условия: озеро со всех сторон окружено густым лесом и кустарниками. Только на юго-восточном берегу есть небольшой открытый участок рядом с дорогой. В этом месте есть беседки, раздевалки, контейнеры для мусора. Берега низкие. Дно торфянисто-илистое, глубже — выстлано сапропелем.
- Что можно там делать: купаться, гулять по лесу (только осторожно, там болота).
4. Озеро возле деревни Островок
Где находится: Копыльский район, 32 км от Слуцка.
Координаты: 53.1560, 27.2482.
Как добраться из Слуцка: на машине или велосипедах ехать в копыльском направлении через Лучники, Маяк и Грозово.
Условия: есть автостоянка, оборудованный пляж, беседки, кабинки для переодевания, спасательный пункт, детская зона, туалет. Кругом лес.
Что можно там делать: купаться, гулять по лесу.
5. Озеро Дикое
- Где находится: Любанский район, 60 км от Слуцка.
- Координаты: 52.846225, 28.049573.
- Как добраться из Слуцка: на машине, дизель-поезде «Слуцк-Осиповичи» и велосипедах. На машине ехать через Уречье или Погост до Любани. Проехав Любань, повернуть налево на деревню Веженка и по гравийке ехать минут 15 до озера. На дизель-поезде доехать до станции Верхутино, дальше идти на юг по навигатору или карте.
- Условия: оборудованный пляж, парковка, колодец с питьевой водой, кабинки для переодевания, туалет, лес, столики и места для костра.
- Что можно там делать: купаться, гулять по лесу.
6. Краснослободское водохранилище
- Где находится: Клецкий и Копыльский район, 54 км от Слуцка.
- Координаты: 52.831667, 26.987778.
- Как добраться из Слуцка: на машине ехать в брестском направлении, свернуть налево на деревню Гулевичи, проехать через Бучатино, Доминиково, Малиново и Смоличи.
- Условия: платная рыбалка (водохранилище арендует Краснослободский рыбхоз).
- Что можно там делать: купание запрещено.
- В уловах преобладают: щука, сом, окунь, плотва, ёрш, лещ, краснопёрка, карась.