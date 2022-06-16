«Шлюз закрыли, вода набралась, но ничего хорошего из этого не вышло». Случчанка о том, в чём проявляется любовь к Родине

На своей странице в instagram случчанка Юлия отметила хэштегом #Слуцкийкурьер, и так мы узнали историю водоёма в деревне Омговичи.

«В нашей деревне (Омговичи — Прим. редакции) протекает небольшая речка, есть места для купания, рыболовства, отдыха. Воды много, но… — написала Юлия. — Я ещё ходила в школу, когда в нашей деревне шлюзы не выдержали многоводья реки. Смыло дорогу, шлюз и вода стала беспрепятственно уходить. Озеро обмелело. Было небольшое устье и пару озерков по 5 метров шириной. К сожалению, реконструкция шлюза затянулась на долгие годы.

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Наше когда-то прекрасное озеро, раньше полноводное, стало зарастать травой, камышом и другими видами зелени. Да, шлюз поставили на место, но никто предварительно не почистил дно от зарослей. Шлюз закрыли, вода начала набираться, но ничего хорошего из этого не вышло. Все берега, где купались и ребятня, и взрослые из близлежащих деревень, оказались заросшими.

Раньше по берегу был песочек и плавный переход глубины. Сейчас заходишь в воду, путаешься в растительности. Каждый житель деревни «мозолит» эту тему, но никто ничего не предпринимает. По-хорошему если, то в реке нужно провести окос камыша, травы и прочей растительности. Почистить ковшом, насколько возможно, дно реки. Кто это сделает?

Вспоминая детство, я вижу наши песчаные берега и десятки купающихся. От мала до велика. Может, мой пост услышат? Может, эти люди смогут что-то сделать или на кого-то повлиять? Ведь это наша родина. А родина требует бережного отношения с ней».

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