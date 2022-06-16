Netflix собирается выпустить шоу под названием Squid Game: The Challenge («Игра в кальмара: Испытание»). Как и в оригинальном сериале, в нём будут участвовать 456 игроков, пишет Onliner.

Участники будут состязаться в соревнованиях, созданных по мотивам первоисточника. Но обещают ввести и новые испытания. Проигравшие будут выбывать на каждом этапе, пока не останется единственный игрок. Денежный приз победителя составит $4,56 млн. Кажется, это самый большой выигрыш в истории ТВ. Впрочем, состав участников также крупнейший для реалити-шоу.

Других подробностей пока нет. То есть неясно, будут ли держать всех участников проекта в одном помещении. Понятно лишь то, что градус жёсткости испытаний окажется кратно меньшим. Запланировано всего десять эпизодов, кастинг ведётся на специальном сайте. В условиях — владение английским, чтобы понимать правила игры.

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Дата начала съёмок пока не объявлена.