У меня собака и кот. Собаку стригу раза три-четыре за лето, чтобы ей не было жарко. В зимнее время только подравниваю отросшую шерсть. Делаю всё сама, потому что собака не терпит, если её стрижёт кто-то другой. Да и услуги груммера стоят прилично — 50 рублей стрижка, подрезка ногтей, чистка ушей.

Раньше пользовалась машинкой, купленной на сайте. Она стоила меньше 100 рублей и прослужила год. Потом с ней начались мучения: то режет собаку, то шерсть рвёт. В итоге стала пользоваться обычными ножницами, но стрижка выходит некрасивая.

Чтобы не мучиться, стала искать замену. Основной критерий был — долговечность. По объявлениям в Слуцке ничего не нашла, в интернет-магазинах цены бешеные. Тут ещё знакомая купила машинку через сайт за 250 рублей, которая оказалась некачественной.

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Груммер посоветовала модель, но стоит она около 450 рублей. В рассрочку не продавалась, а по кредиту выходило ещё дороже. Просматривая сайты, увидела объявление о продаже механической машинки для стрижки собак с подписью: «Надёжнее электрической». Продавец сказал, что досталась ему от родителей. Заверил, что стрижёт хорошо. В итоге купила за 50 рублей две машинки: большую и маленькую, за пересылку отдала 7 рублей. Было, правда, сомнение, что поступаю правильно.

Когда рассмотрела приобретение, оказалось, что у машинки совершенно тупые лезвия. Узнала, чтобы их наточить, нужно отдать по 20 рублей за каждую. Это почти стоимость аппарата! А ведь делать это нужно не один раз! Расстроилась, написала продавцу. Он ответил: «Видели, что берёте», но согласился компенсировать 15 рублей. Вот так я потеряла деньги. Поругала себя за необдуманную покупку и сделала вывод: с рук никакие механизмы больше брать не буду.

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