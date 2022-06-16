Тема похорон в Германии большая, немного сложная и печальная. Но никуда не деться: все мы умираем, и тема захоронений остаётся актуальной. Когда умирает человек, родственники в шоке. И даже в родной стране бывает непонятно, куда бежать и что делать.



Процесс захоронения в Германии очень трудоёмок в плане бумажной волокиты и стоимости процедуры. Если в Беларуси проходит около трёх дней между тем, когда человек умер, и его погребением, то у немцев всё не так. Сама процедура подготовки длится 6–8 недель после смерти гражданина.

Это для приезжих может стать шокирующим моментом, потому что в православном христианстве такой длительный срок захоронения недопустим. Как поминать на 9 дней и тем более 40, если умерший ещё не в земле?

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Способы похорон в Германии зависят от кошелька

Ещё несколько лет назад средняя стоимость похорон колебалась на границе 5–10 тысяч евро. Сейчас этот порог стал ещё выше.

Доходит до того, что некоторые просто отдают тело близкого на научные исследования больницам и заинтересованным организациям. И таких желающих настолько много, что исследователи не всегда соглашаются принимать трупы.

Стоимость похорон зависит от способа и места захоронения. В постсоветском пространстве обычно хоронят в гробу. В Германии такой способ захоронения тоже распространён, но ещё довольно часто немцы выбирают кремацию. То есть сжигание тела. Прах помещают в специальную небольшую урну. Потом урну помещают в землю.

Как хоронят людей

Соотношение между классическим захоронением в гробу и кремацией бывает разным в зависимости от земли. В основном 60% — это в гробу и 40% — кремация. Но сейчас чем дальше, тем более востребованной становится кремация. Всё потому, что она более дешёвая. Также на севере Германии кремация составляет около 90% от всех случаев захоронения тела. А в Баварии, наоборот, — только 10%.

Что касается праха, то тут тоже есть разные способы организовать захоронение. Можно выбрать обычное захоронение в землю на кладбище: на государственном или церковном. Есть способ захоронить в урну в специальном диком лесу, который называется Friedwald, то есть «лес упокоения».

Часто урну с прахом помещают в арендованную нишу в колумбарии. Также есть возможность опустить прах на дно моря. Причём эти морские урны сделаны из специальных материалов. Солёная вода их разъедает, и прах остаётся на дне моря.

Бриллианты из праха

А самый экстравагантный способ сохранить память о близком —

это сделать из праха искусственный бриллиант. И многие немцы уже задумываются о том, чтобы спрессовать прах. Единственная разница между природным бриллиантом и кремационным бриллиантом заключается в происхождении: углерод кремационных бриллиантов получают из пепла, оставшегося после кремации человека, тогда как в природе рост происходит с помощью подземных углеродистых минералов.

Стоит такой способ захоронения от €1900 до €19 500 — в зави­си­мости от веса полученного бриллианта, который может быть от 0,25 до 2 карат.

Выращиваются кремационные бриллианты в среднем 6 месяцев. После чего владелец может запросить сертификат подлинности.