«Когда туда попадаешь, кажется, что и не в Слуцке вовсе». Что так удивило случчанку в кварталах недалеко от костёла.

Прогулялась на днях по улицам с частной застройкой в районе костёла. Когда туда попадаешь, кажется, что и не в Слуцке вовсе. Один дом лучше другого, хочется показать рукой и воскликнуть, как в детстве: «О!!! А вот это, чур, мой дом!».

На улицах, которые я обошла, было необычайно тихо, безлюдно и чисто. Поразило, что везде асфальт и тротуары. Именно этого не хватает в частном секторе на более старых улицах. Большинство домов — с высокими заборами, но попадаются и неогороженные.

Улица Геологическая — длинная

Первая улица, на которую я попала, перейдя через Магистральную, — Геологическая.

Реклама

Она достаточно длинная. Дома кирпичные и блочные. Обращаю внимание на красивый забор с калиткой под старину. По правой стороне — маленький заросший пруд. В одном дворе — плетёное белое подвесное кресло. Ближе к середине улицы выделяется дом, окрашенный в салатовый цвет, а большинство в светло-кирпичных тонах. Здесь можно увидеть ажурные балконы и парадные лестницы.

Улица Зорная — просторная

Сворачиваем на улицу Зорную. Она застроена не полностью, где-то продолжаются работы. Есть пустыри, заросшие травой, ровная дорога. Дома не так близко прилегают к дороге. Возникает ощущение простора. Попадаются одноэтажные дома типа «шале» — дань современной архитектурной моде. Возле одного участка стоит раритетный автомобиль, похож на «Мерседес». Дома, возведённые сейчас, отличаются от тех, что построены лет 10-15 назад. Современные владельцы частных домов стремятся к минимализму, малоэтажности, лаконичным и простым формам.

Слева от Зорной идут улицы Крыничная, Славянская, Ветеранов.

Улица Крыничная: остроконечные крыши

С Зорной поворачиваем на Крыничную. Почти все дома — двухэтажные. Особенность строений — остроугольные крыши с мансардами.

Попался на глаза один деревянный сруб, который не вписывается в общую архитектуру.

На Славянской — кованая лавка

Сворачиваем на улицу Славянскую. Дома на ней разномастные. Каждый — со своим характером.

Есть дом, собранный из перевезённой старой постройки с достроенной частью.

Каждый дом чем-то выделяется: у одного — узорная калитка в виде изгороди, возле другого — кованая лавка.

Улица Ветеранов — с аллеей

Сворачиваю на улицу Ветеранов. Она какая-то особенная: есть зелёная аллея с канавой посередине.

У крайнего дома растёт причудливая берёза, а на самом доме красуется красивый вьющийся по стене цветок. В воздухе стоит запах пионов. Отчаянный пекинес мужественно лает, чуя чужого. Не хватает только девушки Рапунцель с длинными волосами, которая выглянет из окна.

Один кирпичный дом напомнил дворец с колоннадой. На Ветеранской немало домов достраивается.

Мне показалось, что по этому микрорайону приятно даже просто гулять: мало машин, людей и есть что посмотреть.