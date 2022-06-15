Корреспондент «Кур’ера» вышел в город, чтобы посмотреть, во что одеты мужчины в Слуцке.

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Про моду случчан. Как одеты мужчины в середине июня-2022 (фото)
Фото: Глеб Рулёв

Про моду случчан. Как одеты мужчины в середине июня-2022 (фото)