.«Куда ещё звонить - в службу спасения?». Жильцы с улицы Молодёжной просят спасти от канализационных стоков, зловония и насекомых

Обращаются жильцы дома по ул. Молодежной, дом 13. Подвал нашего дома постоянно с ранней весны заливает канализационной водой со всяким «дерьмом». В подвал без сапог не войти, запах стоит зловонный. Сейчас стоит жаркая погода, пошли размножаться комары и разные наcекомые, мошки и плесень.

Мы неоднократно обращались в администрацию ЖКХ, службу 115, домоуправление № 4. Жильцы дома давали заявки все дни подряд до вчерашнего дня. Вчера приезжали службы, но работу до конца не довели. Куда ещё звонить — в службу спасения?

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