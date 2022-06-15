В Слуцке продолжается застройка нового микрорайона «Чехова». К концу этого месяца сдадут в эксплуатацию жилой дом на 60 квартир. Сейчас на объекте проводят отделочные работы, сообщает телеканал СТВ.

Это десятиэтажный дом на один подъезд, так называемый «столбик», расположен на пересечении улиц Борисовца и Василя Витки. В нём одно- и двухкомнатные квартиры. Точного адреса у многоэтажки пока нет, по генплану — участок №23.

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Дом предназначен для отселения из ветхого жилья, потому что в Слуцке ещё есть люди, которые живут в бараках, рассказывали «Кур’еру» в УКС Слуцкого района.

Первый дом в самом модном и необычном микрорайоне

В июле на территории, которая ограничена улицами Борисовца, Магистральная, Ивановского и «Ямполем», начнётся возведение девятиэтажки с двумя подъездами на 90 квартир для многодетных семей. Планируется, что дом сдадут в 2023 году.

Всего здесь хотят построить семь домов (девяти-, восьми, семи- и шестиэтажные) на 530 квартир.

РАНЕЕ. В Слуцке начинают строить самый модный и необычный микрорайон (фото и план проекта)

Напомним, что «Кур’ер» рассказывал про абсолютно новый микрорайон в Слуцке, где парковки выведут из жилой зоны на территорию вдоль дорог. По такому принципу возведен самый район «Новая Боровая» в Минске. Возле домов будет только по два специальных места для парковки автомобилей людей с инвалидностью.

В центральной части застройки будут велосипедные и прогулочные дорожки, детские зоны, спортивное ядро — волейбольная площадка, две баскетбольные, плюс площадка для выгула собак (первая в городе) и места для семейного отдыха.

Ещё один дом в 12-м городке

Ещё в 2017 году «Кур’ер» сообщал, что в квартале на пересечении улиц Ленина и Гагарина в 12-м городке запроектировали три дома.

Первую 80-квартиную пятиэтажку построили давно, вторую сдали в мае этого года. Это первый такой дом в городе, где установили лифты. Больше половины жильцов — многодетные семьи.

В сюжете СТВ Дмитрий Самусевич, инженер технического надзора УКС Слуцкого района, анонсировал, что рядом будет ещё один дом на 60 квартир.

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