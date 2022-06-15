В последние дни банки начали предупреждать о новшествах в работе карточек «Мир». Многие вводят лимиты, у кого-то появились комиссии. Onlíner посмотрел, какие банки ввели изменения.

«Мир» — российская национальная платёжная система. Россияне активно пользуются этими карточками после ухода из страны Visa и Mastercard. Оформить карты «Мир» в белорусских банках нельзя, но у нас есть нечто подобное — карточки «Белкарт-Мир». В кол-центрах банков пояснили, что введённые сейчас лимиты таких карточек не касаются.