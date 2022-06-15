В последние дни банки начали предупреждать о новшествах в работе карточек «Мир». Многие вводят лимиты, у кого-то появились комиссии. Onlíner посмотрел, какие банки ввели изменения.
«Мир» — российская национальная платёжная система. Россияне активно пользуются этими карточками после ухода из страны Visa и Mastercard. Оформить карты «Мир» в белорусских банках нельзя, но у нас есть нечто подобное — карточки «Белкарт-Мир». В кол-центрах банков пояснили, что введённые сейчас лимиты таких карточек не касаются.
- Банк «Решение» разрешил проводить в своих банкоматах операции не более чем на 500 белорусских рублей в неделю. Эти ограничения касаются карточек, которые выпустили банки-нерезиденты. То есть если вы оформили такую карточку в белорусском банке, вас лимиты не касаются.
- В банкоматах «Беларусбанка» тоже можно снять не больше 500 белорусских в неделю с одной карты. Вдобавок банк вводит комиссию 15% от суммы за операции по выдаче наличных в белорусских рублях в отделениях банка.
- У «МТБанка» тоже лимит: снимать можно 500 белорусских рублей, но в сутки, а не в неделю.
- «РРБ-Банк» ввёл такие ограничения для карт банков-нерезидентов: лимит на снятие наличных в банкоматах в размере 500 белорусский рублей в течение 7 календарных дней.
- В кассах и банкоматах «Белагропромбанка» с карт «Мир», эмитированных иностранными банками, можно снять не более 500 белорусских рублей в неделю.
- «Банк БелВЭБ» разместил такую информацию: снятие наличных возможно в сумме до 500 белорусских рублей в неделю и 2500 в месяц. По корпоративным карточкам в белорусских рублях суточный лимит снятия наличной иностранной валюты увеличен до 2000 рублей.
- «Белгазпромбанк» тоже ввёл ограничения для карт «Мир». В банкоматах теперь можно будет снимать не более 500 рублей в неделю и 2000 рублей в месяц. В кассах снятие наличных будет временно недоступно. В пресс-службе банка журналисту Onlíner поясняли, что это сделано «в целях стимулирования безналичных расчётов по картам этой платёжной системы».
- У «Белинвестбанка» ограничения для карт банков-нерезидентов такие: в сети банка можно снять до 500 белорусских рублей в неделю.