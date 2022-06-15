Жители деревень под Слуцком негодуют, что сельхозпосевы начинаются сразу у границы личных участков. Обработка угодий пестицидами и агрохимикатами портит посадки в личных огородах и сказывается на здоровье, утверждают селяне. «Кур’ер» побывал в Чижовке и Квасыничах и посмотрел, что там происходит.

Вперемешку поля и подворья

«Наша деревня достаточно большая, — рассказал Николай Цибулько, — живут как пенсионеры, так и семьи с детьми. Летом число жителей удваивается. Большая проблема есть. Любой свободный клочок земли в деревне засаживается сельхозкультурами, а значит — обрабатывается пестицидами и агрохимикатами несколько раз за сезон. Напротив моего дома последняя обработка проводилась 2 июня. После сноса любого пустующего дома, участок тоже распахивается и засевается. В результате получается, что вдоль улицы вперемешку идут поля и подворья! Разве такое возможно? Ведь между обрабатываемым полем и личным участком или огородом должно быть безопасное расстояние! Химикатами душат со всех сторон. От этих обработок у нас нас даже лягушки и жаворонки пропали.

Когда снесли клуб, то дети на этом месте сделали подобие футбольного поля, играли. Так и это место тоже засеяли кукурузой. Площадок для детей не осталось.

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Местная жительница Валентина показала свой огород. После того, как распахали соседние участки, он с трёх сторон оказался зажатым полями.

«В прошлом году после очередного опрыскивания посевов, у меня засохла клубника, — рассказала женщина. Она и в этом году ещё не отошла. Свои посадки стараюсь сажать по центру огорода, но насколько они безопасны — не знаю, всё равно получается вплотную к тем местам, которые обрабатывают химикатами».

Об этой проблеме сказали и другие жители Чижовки, у некоторых пострадали посевы картошки.

Жители предлагают решение

«Последние лет пять обращаемся к местной власти, чтобы не распахивали огороды прямо за забором. Ведь все сельхозкультуры: кукуруза, рапс, зерновые, лён, — регулярно обрабатываются пестицидами и агрохимикатами. Председатель сельсовета в прошлом году привозила агронома к нам, и он обещал, что не будут опрыскивать. Но ситуация повторилась. Раньше наши огороды отделялись от поля полосой, там шла ещё полевая дорога для сельхозтехники. А теперь засеяли всё», — рассказал Николай.

Жители Чижовки рассказали также про детский сад в Квасыничах. Со всех сторон его территорию также окружают сельхозугодья.

Жители считают, что решение найти можно. Засевать, например, близлежащие поля или их часть кормовыми культурами — травой, которая не требует такой обработки. «В некоторых местах можно изменить планировку участков, расположив их в ширину ( там, где сносят дом, например), а не в длину. Тогда поля не будут чередоваться с приусадебными участками», — предложил один мужчина. Жители Чижовки рассказали также про детский сад в Квасыничах. Со всех сторон его территорию также окружают сельхозугодья.

Обещали заменить сельхозкультуры

Галина Валюкевич, председатель Беличского сельисполкома, рассказала «Кур’еру», что сталкивается с жалобами жителей на обработки агрохимикатами не впервые. В этом году жалоб особенно много. «В Чижовке проводилось в прошлом году собрание с местными жителями и представителями сельхозпредприятия Слуцкого сыродельного комбината, которому принадлежат поля. Дмитрий Добриян, главный агроном предприятия, обещал, что будут сеять кукурузу, но без обработки, чтобы использовать на корм. Есть у нас пример в хозяйстве «Витко-агро», где близлежащие к деревне участки засевают травами на корм.

Хозяйства знают, как они должны обрабатывать посевы. Я сама общалась с главным санитарным врачом района. Они выезжают по жалобам. Я планирую встречаться ещё с населением, с руководителем хозяйства и договариваться, чтобы вести севооборот другими культурами».

О проверках санслужбы и требованиях законодательства

«Кур’ер» обратился в Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии, чтобы узнать их мнение по поводу ситуации в Чижовке.

14 июня, во вторник, специалисты санслужбы выезжали на место. По словам Веры Макарич, заведующей отделом гигиены Центра, они оценили соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства сельзозорганизацией по применению агрохимикатов в населенных пунктах Квасыничи, Чижовка, Беличи. В это время обработка полей не проводилась. Специалисты проверили записи в журналах, где фиксируются данные по обработкам. Там отмечено, что последняя обработка посевов в Чижовке проводилась 29 мая. (Жители Чижовки утверждают, что последняя обработка была 2 июня в 5 часов утра — Прим. редакции).

«С работниками сельскохозорганизаций в этом году провели гигиеническое обучение. Должностные лица предупреждены об административной ответственности при нарушении требований санитарных норм и правил», — отметила Вера Макарич.

Какие требования при обработке полей должны соблюдаться

Данные требования закреплены в Санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Санитарные разрывы от населенных пунктов, источников питьевого и санитарно-бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами при наземном опрыскивании пестицидами, агрохимикатами и минеральными удобрениями должны составлять не менее 50 м.

На границе участка, обрабатываемого и обработан­ного, должны быть выставлены знаки безопасности с надписью «Обработано пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и мине­ральными удобрениями» (п.20).

с надписью «Обработано пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и мине­ральными удобрениями» (п.20). Эти знаки располагаются в пределах видимости от одного знака до другого и должны контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Знаки убираются только после оконча­ния срока ожидания до уборки урожая и срока ожидания до выхода людей на обрабатываемые участки ( п.20).

срока ожидания до уборки урожая и срока ожидания до выхода людей на обрабатываемые участки ( п.20). Руководители работ обязаны за 4-5 суток оповестить население, собственников пасек близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми есть подлежащие обработкам площади, о запланированных работах. Оповещение проводится через СМИ (радио, телевидение, газеты, Интернет), объявления в населенных пунктах (п.21).

население, собственников пасек близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми есть подлежащие обработкам площади, о запланированных работах. Оповещение проводится через СМИ (радио, телевидение, газеты, Интернет), объявления в населенных пунктах (п.21). Обработка с использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей должна проводиться при скорости ветра не более 4 м/с, относительной влажности воздуха не менее 40% и не более 80% и при температуре воздуха, рекомендованной инструкцией по применению конкретных средств защиты растений (п.50).

Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе ИП. За нарушение виновные лица несут административную ответственность.

Что делать, если сельхозороганизация не выполняет требования