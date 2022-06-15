В пятницу, 24 июня, в клубе Parking пройдёт беседа с эндокринологом Татьяной Савич из Минска. Она расскажет участницам про гормоны во время беременности. Однако на встречу могут прийти не только беременные случчанки, но и другие желающие. Итак, кому будет интересно посетить нашу встречу.

Тем, кто планирует стать мамой, чтобы заранее подготовиться к зачатию ребёнка и понять некоторые нюансы гормональной системы.

чтобы заранее подготовиться к зачатию ребёнка и понять некоторые нюансы гормональной системы. Тем, кто уже в положении и ждёт ребёнка . Полученная информация даст ответы на волнующие вас вопросы и объяснит для вас моменты, связанные с гормонами.

. Полученная информация даст ответы на волнующие вас вопросы и объяснит для вас моменты, связанные с гормонами. Тем, кто только что стал с мамой . На встрече можно будет поинтересоваться, что происходит с гормональной системой после родов.

. На встрече можно будет поинтересоваться, что происходит с гормональной системой после родов. Тем, кто учится в медколледже/медуниверситете или уже работает врачом. Знаний много не бывает. Тем более Татьяна Савич доносит информацию доступным и простым языком.

Знаний много не бывает. Тем более Татьяна Савич доносит информацию доступным и простым языком. Тем, кто просто интересуется женским здоровьем. Понимая, какая работает наш организм, можно во время заметить сбои и исправить ситуацию.

Чтобы прийти на встречу, заполните анкету. Накануне организаторы с вами свяжутся, чтобы подтвердить ваше участие. Каждая участница получит скидочную карту подписчика. Карта позволит девушкам экономить деньги, пользуясь услугами и товарами наших партнёров.

Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»

Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория “Синлаб” работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.

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Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.

Преимущества:

результаты анализа от 1 рабочего дня;

отправка результатов по e-mail;

архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней;

консультации экспертов;

отличные цены и программа лояльности;

надёжная защита персональных данных.

В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог. В Солигорске (улица Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог. В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.

Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.

«Синлаб» — нам доверяют!