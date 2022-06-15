Во вторник, 14 июня, «Кур’ер» опубликовал фото и видео моста около гимназии №1, где начинали отваливаться доски. В среду, 15 июня, мы посмотрели, что установлены новые.



РАНЕЕ. Мост возле гимназии №1: первая доска уже выпала

Напомним, что весной этого года отремонтировали «Чёртов» мост. Он практически такой же по конструкции и расположен в 700 метрах от моста возле гимназии ниже по течению Случи. Ремонт всей его пешеходной поверхности начался после того, как часть «Чёртового» моста провалилась.

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