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«Несколько лет практикую раздельный сбор мусора»

Долгое время я считала сортировку отходов сложным и неудобным занятием, пока несколько лет назад не попробовала сама, вдохновившись опытом друзей. Оказалось, всё не так сложно и вполне осуществимо.

50 лет с музыкой. «Золотой юбилей» Владимира Трофимовича

Деревенского мальчика в музыку привёл счастливый случай, и вот уже 54 года жизнь Владимира Трофимовича неразрывно с ней связана. В Слуцке и за его пределами он известен как основатель и бессменный руководитель эстрадного коллектива «Радуга» и педагог, воспитавший известных музыкантов. Владимир Трофимович рассказал «Кур’еру» о воспитанни­ках, пристрастиях и почему в 71 год он продолжает педагогическую и концертную деятельность.

Андрей Янчевский на Случчине: топ-10 заметного и важного

Андрей Янчевский дольше всех в Минской области проработал в должности председателя райисполкома: 8 лет и 3 месяца. Или точнее – 3031 день. В конце мая он передал свой пост руководителя Слуцкого райисполкома Владимиру Гоге, уроженцу Случчины. Предлагаемый редакцией материал не является полным перечнем самых важных достижений и стратегических для города дел Андрея Янчевского, где его роль как руководителя была одной из решающих. Не особо ранжируя, мы включили в него и истории, которые в масштабах Слуцка, может, были не столь глобальны и весомы, однако привлекали общественное внимание, рассказывали о личных качествах мэра и сыграли, по отзывам сотрудников городской администрации и горожан, значительную роль в жизни Случчины.

«Каждый из прохожих — мой пациент»

В канун профессионального праздника медработников, который отмечается в Беларуси 19 июня, «Кур’ер» поговорил с Евгением Федоровичем, травматологом-ортопедом Слуцкой больницы. Собеседник рассказал не только о своём пути в медицину, но и затронул актуаль­ную для летнего сезона тему — как сохранить здоровье, работая на огороде.

Подарить, завещать или передать в ренту

Договор пожизненного содержания с иждивением, завещание, договор дарения – это нотариальные акты по распоряжению имуществом, находящимся в собственности человека. Для начала разберёмся, что из себя представляет каждый из них.

«Піць нельга, маці сварыцца будзе». Пра людзей, якія жывуць у вёсцы Новая Ніва

«Кур’ер» наведаўся ў вёску Новая Ніва Бокшыцкага сельсавета і пагаварыў з яе жыхарамі. Вяскоўцы распавялі пра мінулае і сённяшняе жыццё, успомнілі ваенныя гады.