Артура Бахановича (более известного как Артура Батькавича) в Солигорске многие знают как пропагандиста спорта, блогера и участника благотворительных мероприятий. Он рассказал «Кур’еру», чем его привлекает такой образ жизни, почему он сделал выбор в пользу физической активности.

«Когда мои сверстники занимались ерундой, я занимался спортом»

«Спортом я начал заниматься с самого раннего детства благодаря своему дяде Александру Тондалю, — рассказал Артур. — Всё начиналось с отжиманий, турников, брусьев. В 12 лет впервые попал в спортивный зал.

Было такое, что в 11 лет попробовал алкоголь. Понял, что это точно не моё. Если не считать этого раза, то не употребляю алкоголь и не курю всю жизнь. Когда мои сверстники занимались ерундой, пили во дворах, я шёл на турники, тренировался.

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Со временем набирался опыта, читал литературу и понял, что могу не только заниматься сам, но и учить других. Поэтому поехал в Минск и получил образование тренера. Сейчас тренируюсь в тренажёрном зале, люблю единоборства, провожу индивидуальные занятия.

Что нравится

Я не профессиональный спортсмен. Живу обычной жизнью, работаю на «Беларуськалии» и подрабатываю в тренажёрном зале фитнес-тренером.

Поскольку к серьёзным соревнованиям готовиться не нужно, то строгой диеты не придерживаюсь. Один-два раза в неделю, если вдруг захочется, могу съесть пиццу или шаурму. Вообще люблю хорошо поесть, но много двигаюсь, поэтому проблем с лишним весом нет. Кроме тренировок в тренажёрном зале часто езжу на велосипеде и хожу пешком, плаваю, люблю единоборства.

Активно участвую в общественной жизни ОАО «Беларуськалий» и Солигорска».

«Продолжу саморазвитие»

В Instagram у Артура более 11 тысяч подписчиков, он активно ведёт свой профиль и сотрудничает с белорусскими блогерами. «В детстве меня называли «батя», поэтому для соцсетей выбрал псевдоним Артур Батькович. Многие даже думают, что у меня фамилия Батькович, — говорит Артур. — В Instagram снимаю видео в режиме «лайв», показываю, чем занимаюсь и как провожу время, пропагандирую здоровый образ жизни. Те, кому это интересно, смотрят. Планирую и дальше развиваться. Недавно начал сотрудничество с белорусскими блогерами. Мы обмениваемся опытом.

«Чтобы помогать другим, необязательно быть богатым»

Я служил в спецназе внутренних войск. Мы собираемся с ребятами, общаемся. Вместе решили по примеру ребят из Воздушно-десантных войск в свой праздник 2 ноября делать подарки тем, кому они нужны. Так мы побывали в Слуцке в доме малютки, в Любани в коррекционном центре, в доме престарелых в посёлке Красная Слобода и в доме престарелых деревни Долгое.

Сейчас у нас есть инициативная группа во «ВКонтакте» «Помощь Солигорск». Собираем команду единомышленников. Думаю, чем больше людей к нам присоединится, тем больше дел сможем сделать. Предлагаем подключиться и случчанам, и жителям соседних районов. Все, кто хочет помогать другим, могут обращаться ко мне напрямую.

Я считаю, чтобы делать что-то полезное, необязательно иметь много денег. Достаточно 10-20 рублей, и уже можно кому-то помочь, если нас будет много.

Без какой-то цели жить неинтересно. Не хочу быть серым обывателем, который просто ходит на работу, ест и ложится спать. Мечтаю, чтобы в жизни за мной тянулся какой-то след. И замечательно, если это будет след добра и хороших дел».

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