На прошлой неделе в редакцию «Кур’ера» написала случчанка, чтобы рассказать о ситуации, с которой недавно столкнулась. Девушка живёт в микрорайоне «Чехова» в доме, который обслуживает частная фирма «Амирхан».

Напомним, что в Слуцке на «Чехова» ЖЭУ-5 больше не обслуживает 24 дома. Это делает частная фирма из Сморгони.

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«У нас сняли счётчики воды на поверку, потом мы их забрали. Теперь нужно установить. Сказали, что по этому вопросу звонить в 115, — рассказала случчанка. — Там ответили, что наш дом обслуживает ЧУП «Амирхан» и надо звонить им. Контакты не дали, пришлось искать в интернете. «Амирхан» перенаправил в «Слуцкводоканал».

Там приняли мою заявку, но возникла проблема, что мастер на больничном, а заявок накопилось более 500 штук. Предложили установить счётчики самим или ждать мастера. Выбрали второе. На сколько это затянется, неизвестно. Мне сказали ждать в течение месяца. Если никто не придёт, заявку надо повторить, иначе потом она автоматически удалится из системы».

В понедельник, 13 июня, в «Слуцкводоканале» «Кур’еру» пояснили, что они работают по заявкам. Насколько большая сейчас очередь, не пояснили.

На сайте «Слуцкводоканала» говорится: «Приём заявки на снятие и установку после государственной поверки приборов учёта воды осуществляется на основании обращения по тел. 115. Поверка прибора учёта производится на поверочной станции, тел. 5-52-96, г. Слуцк, ул. Строителей, 2 (с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Выходной — воскресенье, понедельник. Суббота — с 8.00 до 16.00). При себе иметь паспорт на водомер и личный паспорт. После поверки необходимо установить поверенные водомеры и дать заявку в абонентский отдел КУП «Слуцкводоканал» для принятия водомера на коммерческий учёт по телефонам: 5-74-33, 5-45-66, 2-87-27».

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