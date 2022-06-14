«Она стала выставлять нашу жизнь напоказ: куда поехали, что купили, что делают дети»... Муж жалуется, что супруга не вылезает из соцсетей

Владислав ругается с женой из-за того, что она слишком увлеклась жизнью в Instagram. Для женского проекта Lampa психолог Марина Чижик разбирает ситуацию и даёт советы, как построить диалог, когда один из партнёров увлечён соцсетями.

Владислав с Людмилой вместе 15 лет, и всё было у них хорошо, пока в жизни жены не появился Instagram.

«Я не могу понять, как ни стараюсь, зачем она перед всеми стала выставлять нашу жизнь, жизнь детей, что делаем, куда поехали, что купили. Это уже болезнь какая-то, — говорит Владислав. — Я привык жить скромно, работаю, но сверхдоходов нет. Многое делаю своими руками, люблю благоустраивать двор. Никогда у нас разногласий не было. Жена – молодец: и работает, и дома уют, и дети присмотрены.

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Но Instagram изменил всё! Да ладно бы она, но ведь и детям подаёт плохой пример. Она постоянно фотографируется: что ест, как одевается, чем занимается, в какой магазин идёт. Все приобретения выставляет, куда мы съездили и к кому, сколько денег потратили. Дочки её копируют. Иногда кажется, что цель их жизни – поставить эту картинку. Жена — не блогер, на этом не зарабатывает, да и не обучается там ничему.

Как-то в разговоре проговорилась, что ей нравится, чтобы знакомые, подруги и коллеги думали, как обеспеченно мы живём и ни в чём не нуждаемся. Хотя это не так. Выходит, что врёт и детей учит этому.

Я пытаюсь донести, что такая жизнь напоказ ничего хорошего не даст: одни позавидуют, другие посмеются, как над ребёнком. Последний раз, когда мы были в мебельном магазине, она решила купить подвесное кресло, хотя оно нам не нужно. У нас хорошие качели. Я сказал, что не вижу смысла в этой покупке. И тут она выдаёт аргумент: «Ни у кого из моих знакомых таких нет, а у меня будет!». Не могу понять, что происходит с моей женой и зачем ей устраивать этот театр?».

О жизни напоказ

«Поглощённость демонстрацией своей жизни свидетельствует о желании обратить на себя внимание, подняться в собственных глазах за счёт восприятия других. Это сигнал о недостатке самореализации, внимания, похвалы, — комментирует ситуацию психолог Марина Чижик. — Как правило, такие люди отслеживают количество просмотров, обижаются на друзей, если они не ставят лайки, не оценивают, не комментируют. Кроме того, присутствие в соцсетях — это веяние моды. Не стоит относиться к соцсетям как к абсолютному злу. Эта платформа может быть полезной для развития бизнеса и поддержания профессионального статуса. Главное – находить баланс между активностью в онлайне и реальностью.

Зависимость от соцсетей напоминает одержимость коллекционера. Мужа беспокоит, что жена ведёт себя как 17-летний подросток. По его мнению, она выставляет себя на посмешище. Вероятнее всего, он не против соцсетей в принципе, но хочет донести до жены, что содержание её страницы может быть полезным, а не просто много фото напоказ. Он не может донести до неё мысль о том, как это сделать лучше и не выглядеть смешно.

Советы

Как можно изменить ситуацию? Ругать жену или унижать — не даст никакого результата или только противоположный. Но и для разговора нужно выбрать подходящее время и настроение, а в ходе него – набраться терпения и не сбиваться на насмешки или критику.