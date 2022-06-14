В Беларуси подписан указ, который упрощает порядок строительства и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозпостроек, сообщает пресс-служба президента.

В документе говорится, что эти объекты можно строить без разрешений, разработки проектной документации и последующей приёмки в эксплуатацию. Нужно всего лишь иметь документ, который подтверждает право на земельный участок. Исключение составляют районы, прилегающие к областным центрам и Минску.

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Чтобы построить одноквартирный дом или возвести хозпостройку на селе под Минском или областными центрами, а также в ПГТ и городах, нужно получать паспорт застройщика. И тогда владелец участка будет строить дом так же, как ИП или юридическое лицо.

Выдадут паспорт застройщика за месяц по принципу «одно окно». Это стоит 25 базовых величин.

Также указ предусматривает упрощенную регистрацию таких объектов.

При этом сохраняется и действующий порядок возведения и реконструкции таких построек (с получением всех разрешений, согласований, заключений и разработкой проекта). А решать, применять упрощённый порядок или нет, принимает сам застройщик. Воспользоваться им можно будет при строительстве объектов по всей стране, кроме Минска.

Указ вступает в силу через 6 месяцев после опубликования.