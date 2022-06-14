Мост, ведущий к Слуцкой гимназии №1. Люди ходят здесь часто. Особенно много детей. Но из-за нагрузок доски на его пешеходной поверхности понемногу расшатываются, хотя несколько лет назад его отремонтировали. И, как видим, начинают отваливаться.

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Мост возле гимназии №1: первая доска уже «выпала»
Фото: Глеб Рулёв

Мост возле гимназии №1: первая доска уже «выпала»

Напомним, что весной этого года отремонтировали «Чёртов» мост. Он практически такой же по конструкции и расположен в 700 метрах от моста возле гимназии ниже по течению Случи. Ремонт всей его пешеходной поверхности начался после того, как часть «Чёртового» моста провалилась.

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