В воскресенье утром, 12 июня, ехала на маршрутке из Слуцка в Минск и стала свидетелем интересной ситуации. Маршрутка была не слуцкой фирмы.

Когда доехали до Ленек, водитель вдруг решил притормозить около деревенской автобусной остановки (хотя салон был полный и было место только спереди — возле него). Пожилая женщина, которая сидела на скамейке, подошла к микроавтобусу и сказала, что она заказывала их маршрутку. Пенсионерка добавила, что её обещали забрать в 9.05 (а было ещё 8.45). Уточнила, не её ли это маршрутка. Оказалось, что нет. И тут водитель предложил поехать в нашей маршрутке: «Давайте я вас перепишу у диспетчера». Он подумал, что женщина едет на машине их фирмы, просто на следующем рейсе.

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Пенсионерка села и поехала. Маршрутчик позвонил своему диспетчеру, назвал имя и мобильный номер пассажирки. Поехали дальше. Через 10-15 минут женщине позвонил водитель, с которым она должна была ехать, мол, где она. Оказалось, что она заказала маршрутку слуцкой фирмы. Получилось, что минская маршрутка забрала чужую пассажирку. Не услышала, извинилась она перед водителем из Слуцка или нет, но история на этом не закончилась.

Минскому водителю позвонил слуцкий. Первый стал оправдываться, что работает недавно, подбирает всех пассажиров на дороге и что не положит эти деньги в карман, потому что диспетчер уже записала пассажирку. Водители говорили минут пять.

Потом водителю был ещё звонок. Он передал женщине суть разговора: директор слуцкой фирмы, которая должна была забрать пассажирку изначально, позвонил руководителю минской. Стоимость проезда в 9 рублей вернут слуцким. Пассажирка поинтересовалась у водителя, накажут ли его. Тот ответил, что не знает.

Не берусь судить, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. Просто окунулась в такую «кухню» пассажирских перевозок.

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