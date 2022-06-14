«Это неуважение к народу. Обещание было дано». О чём рассказали читатели «Кур’еру»

Обращения читателей в «Кур’ер» на прошлой неделе так или иначе были связаны с жарой. Случчане рассказали об отсутствии навеса над остановочным павильоном, о заброшенных водоёмах, состоянии песочниц и беседок. Читайте краткий обзор.

Сожаление об утраченных водоёмах

В жаркую погоду, которая всю неделю держалась в Слуцком районе, люди думали о прохладе и воде. Сразу двое читателей показали места, где раньше отдыхали, а теперь там запустение. Случчанка Алиса прислала фото озера в Квасыничах и написала: «Раньше была зона отдыха, очень жаль…».

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Николай из деревни Чижовка показал «сажалку» в своей деревне. От прежнего уюта остались две скамейки, а пруд зарос тиной. «Раньше его чистили и содержали в порядке. Это ведь был и пожарный водоём».

«Навеса как не было, так и нет»

Николай Владимирович, инвалид-колясочник, живущий в районе Майского Посада, вспомнил обещание местных властей, озвученное осенью прошлого года. Жителям обещали, что, когда установится хорошая погода, сделают навес на автобусной остановке. «Сначала говорили: навес будет, когда с «кольцевой» закончат, потом — про погоду. И вот лето, погода прекрасная, а никто не шевелится. Это неуважение к народу. Обещание было дано. Как футбольный мяч это обещание перекидывают. А навеса как не было, так и нет».

«Песочницы не видно за травой»

«Песочницы не видно за травой, — именно такое сообщение в пятницу прислала в редакцию Мария, живущая на ул. Республики, 1. – Как погулять с ребёнком? На номерах, которые в интернете, никто трубку не берёт!». Мы посоветовали девушке подать заявку в 115. Уже в понедельник она написала, что трава покошена. И дорожки подметены.

Боялся, что снесут беседку, а оказалось – напрасно

В редакцию обратился мужчина, который обеспокоен, что хорошие, по его словам, беседки на территории Слуцкого лицея будут сносить. «Это очень уютные беседки, там и навес, и скамейки, зелень кругом. Приятно посидеть в тени и ученикам, и сотрудникам. Говорят, что беседки сносят как устаревшие. Но ведь других никто не поставит. Они в нормальном состоянии. Только бетонные плиты возле них потрескались. Ну так ведь в лицее учат и будущих строителей. Будет им прекрасная практика, если сделают».

Мы связались с директором лицея. Сергей Шилович пояснил, что вопрос этот обсуждался, но беседки сносить не будут — слишком затратно. Их обновили, подкрасили, конструкции будут стоять дальше.

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