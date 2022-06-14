136 рублей, пайка и чувство, что твоя кровь кому-то поможет… Как я первый раз стала донором (личный опыт)

14 июня в Беларуси отмечают Всемирный день донора крови. 30-летняя случчанка Ирина, которая недавно стала донором крови в первый раз, рассказала женскому проекту Lampa о личном опыте сдачи крови, необходимых документах и пайке.
«Я давно хотела сделать что-то полезное. И вот, в 30 лет решилась — стала донором. На самом деле это не так легко, как кажется на первый взгляд. Нельзя просто приехать в пункт переливания по зову сердца и надеяться, что у тебя возьмут кровь за несколько минут.
От решения стать донором до первой сдачи прошло несколько месяцев.
В пункт переливания крови нужно прийти со своей карточкой из поликлиники, паспортом, свежей флюорографией и справкой от гинеколога. То есть вначале необходимо подготовиться.
Даже после того, как вы принесли все документы, это ещё не означает, что вы будете донором. Нужно пройти осмотр у врача в пункте переливания крови. Медработник изучает вашу карточку, измеряет давление, пульс, слушает дыхание.
Только после этого врач выдаёт разрешение на запись. Я пришла в начале апреля, а записали меня только на конец месяца.
Как проходит донация (сдача крови)
Приходишь к назначенному времени. С собой надо иметь паспорт, анализ мочи. Сразу сдаёшь анализ крови из пальца. Кстати, после того как были получены результаты анализа крови, несколько человек отсеялись.
Если анализы в норме, становишься в очередь к врачу, который перед каждой донацией измеряет давление, пульс, слушает дыхание.
После осмотра мне выдали паёк, который положен всем донорам, и заварили чай. Его предложили выпить, пока я ждала своей очереди. Кстати, в день сдачи крови завтрак должен быть диетическим — дома я съела кашу на воде и чай с сахаром.
Если будете сдавать кровь берите с собой пакет. Мне пришлось рассовывать выданный паёк по карманам.
Пример сухого пайка, который получает донор:
Сдача крови и милый дедушка
Наступила моя очередь. Я не волновалась, была спокойной, только переживала, что будет низкий гемоглобин и к сдаче меня не допустят. Но, всё обошлось.
Меня вызвали в отдельный кабинет. Кровь сдают одновременно два человека. Вместе со мной был пожилой мужчина, который шутил и подбадривал меня как новичка.
Сама процедура длилась примерно минуты три. Кровь брали с вены, 450 мл. На кровь старалась не смотреть.
После процедуры мне забинтовали руку и отправили на коридор, посидеть полчаса.
Затем мне выдали справку на получение компенсации. В апреле эта сумма составляла 136 рублей. Её выдали в кассе поликлиники.
Впечатления после донации
У меня вторая положительная группа, она распространённая и значит востребованная. Мысль о том, что я сдала кровь, и теперь она может кому-то помочь, окрыляет.
Мне понравилось отношение медработников — они приветливые. Слабости или других последствий не почувствовала. Поэтому сегодня, 14 июня, в День донора записалась на сдачу крови во второй раз.
Кто сдаёт кровь в Слуцке
Кстати, на станции я встретила свою знакомую, которая тоже сдавала кровь в этот день. Ещё в очереди была девушка из кадетского училища, она тоже сдавала кровь в первый раз. Ей недавно исполнилось 18 и стать донором было её первым взрослым решением.
В регистратуре нам рассказали, что в среднем в день приходит 20 человек. Всего в течении недели есть три дня, когда можно сдать кровь: понедельник, среда, четверг.
Информация для случчан, которые хотят стать донором
ЗАПИСЬ ДОНОРОВ НА ДОНАЦИЮ:
- понедельник, четверг по телефону 7-17-48 c 13.30 до 15.30
- вторник, пятница при личном посещении каб. 3 с 9.00 до 11.00
Регистратура: 8 (01795) 7-17-48
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