136 рублей, пайка и чувство, что твоя кровь кому-то поможет… Как я первый раз стала донором (личный опыт)

14 июня в Беларуси отмечают Всемирный день донора крови. 30-летняя случчанка Ирина, которая недавно стала донором крови в первый раз, рассказала женскому проекту Lampa о личном опыте сдачи крови, необходимых документах и пайке.

«Я давно хотела сделать что-то полезное. И вот, в 30 лет решилась — стала донором. На самом деле это не так легко, как кажется на первый взгляд. Нельзя просто приехать в пункт переливания по зову сердца и надеяться, что у тебя возьмут кровь за несколько минут.

От решения стать донором до первой сдачи прошло несколько месяцев.

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В пункт переливания крови нужно прийти со своей карточкой из поликлиники, паспортом, свежей флюорографией и справкой от гинеколога. То есть вначале необходимо подготовиться.

Даже после того, как вы принесли все документы, это ещё не означает, что вы будете донором. Нужно пройти осмотр у врача в пункте переливания крови. Медработник изучает вашу карточку, измеряет давление, пульс, слушает дыхание.

Только после этого врач выдаёт разрешение на запись. Я пришла в начале апреля, а записали меня только на конец месяца.

Как проходит донация (сдача крови)

Приходишь к назначенному времени. С собой надо иметь паспорт, анализ мочи. Сразу сдаёшь анализ крови из пальца. Кстати, после того как были получены результаты анализа крови, несколько человек отсеялись.

Если анализы в норме, становишься в очередь к врачу, который перед каждой донацией измеряет давление, пульс, слушает дыхание.

После осмотра мне выдали паёк, который положен всем донорам, и заварили чай. Его предложили выпить, пока я ждала своей очереди. Кстати, в день сдачи крови завтрак должен быть диетическим — дома я съела кашу на воде и чай с сахаром.

Если будете сдавать кровь берите с собой пакет. Мне пришлось рассовывать выданный паёк по карманам.

Пример сухого пайка, который получает донор:

Сдача крови и милый дедушка

Наступила моя очередь. Я не волновалась, была спокойной, только переживала, что будет низкий гемоглобин и к сдаче меня не допустят. Но, всё обошлось.

Меня вызвали в отдельный кабинет. Кровь сдают одновременно два человека. Вместе со мной был пожилой мужчина, который шутил и подбадривал меня как новичка.

Сама процедура длилась примерно минуты три. Кровь брали с вены, 450 мл. На кровь старалась не смотреть.

После процедуры мне забинтовали руку и отправили на коридор, посидеть полчаса.

Затем мне выдали справку на получение компенсации. В апреле эта сумма составляла 136 рублей. Её выдали в кассе поликлиники.

Впечатления после донации

У меня вторая положительная группа, она распространённая и значит востребованная. Мысль о том, что я сдала кровь, и теперь она может кому-то помочь, окрыляет.

Мне понравилось отношение медработников — они приветливые. Слабости или других последствий не почувствовала. Поэтому сегодня, 14 июня, в День донора записалась на сдачу крови во второй раз.

Кто сдаёт кровь в Слуцке

Кстати, на станции я встретила свою знакомую, которая тоже сдавала кровь в этот день. Ещё в очереди была девушка из кадетского училища, она тоже сдавала кровь в первый раз. Ей недавно исполнилось 18 и стать донором было её первым взрослым решением.

В регистратуре нам рассказали, что в среднем в день приходит 20 человек. Всего в течении недели есть три дня, когда можно сдать кровь: понедельник, среда, четверг.

Информация для случчан, которые хотят стать донором

ЗАПИСЬ ДОНОРОВ НА ДОНАЦИЮ:

понедельник, четверг по телефону 7-17-48 c 13.30 до 15.30

до вторник, пятница при личном посещении каб. 3 с 9.00 до 11.00

Регистратура: 8 (01795) 7-17-48

Больше о донорстве в Слуцке вы можете узнать по ссылке.