Каждое воскресенье в городском парке Слуцка танцы. Они будут проходить вплоть до ноября

С начала лета каждое воскресенье с 17.00 до 19.00 в городском парке культуры и отдыха организуют бесплатную танцевальную программу «Мелодии встреч». Туда могут прийти все желающие.

Планируется, что танцы будут проходить до ноября, сообщила «Кур’еру» Олеся Крукович, директор парка.

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