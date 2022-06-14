Татьяна Фёдорова родом из Слуцка. 24-летняя актриса работает в минском Театре-студии киноактёра, а также снимается в фильмах и сериалах.

Большое интервью с Татьяной Фёдоровой, актрисой драматического театра и кино, читайте в ближайшие дни на сайте женского онлайн-журнала Lampa.

В понедельник, 13 июня, в эфире телеканала НТВ состоялась премьера продолжения боевика «Чёрный пёс-2». Съёмки сериала проходили в основном в Минске. Владимир Епифанцев играет роль бывшего спецназовца, а Татьяна Фёдорова — студентку.

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