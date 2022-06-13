Wildberries официально ввёл платный возврат. Кто и сколько должен платить объясняет эксперт в сфере онлайн-шопинга

Wildberries официально ввёл платный возврат товаров и оплату заказов при получении. Кто и сколько будет платить за отказ от товара, женскому проекту Lampa объяснила блогер shurupchik.s, которая специализируется на онлайн-шопинге.

Информация о нововведениях популярного российского маркетплейса появилась в личных кабинетах покупателей Wildberries из Беларуси в конце мая 2022 года. Теперь за возврат товаров придётся платить, но не всем.

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Ранее с декабря 2021 года данную функцию тестировали на территории России, а также на ограниченном круге пользователей из Беларуси. Тогда это коснулось только около 5% клиентов.

На тот момент компания практически не комментировала ситуацию и не распространяла информацию, на каких условиях клиенту вводился платный возврат, зависел ли он от суммы и процента выкупа. Конкретной информации не было, только догадки.

Теперь же информацию об условиях отказа от товара или возврата можно найти в своём личном кабинете на официальном сайте Wildberries (в приложении данной информации на настоящий момент нет) в разделе «Скидка покупателя».

Кто из пользователей и сколько должен платить за возврат?

Цена возврата при отказе от покупки составит 3 рубля за каждую единицу товара, но для покупателей:

с суммой выкупа до 5 000 российских рублей;

процентом выкупа до 30% (посмотреть цифры можно в своём профиле в личном кабинете на сайте Wildberries).

Покупателям с суммой выкупа от 5 000 российских рублей и процентом выкупа от 30% (считают суммы за 2 года) доставка будет бесплатной.

Также услуга бесплатного возврата товаров сохранится в следующих случаях: если заказ был отменён в личном кабинете в приложении Wildberries или на сайте онлайн-магазина или если товар оказался бракованным, а возврат оформлялся сотрудником пункта выдачи.

Стоит отметить, что информация о платном или бесплатном возврате товаров появляется до оплаты покупки при процедуре оформления заказа. Поэтому вы сразу увидите, платная или бесплатная у вас доставка.

В Wildberries считают, что платный возврат повысит мотивацию клиентов более ответственно подходить к заказам, также это может снизить негативное воздействие на экологию, в том числе и путём сокращения объёмов используемой упаковки.

Но, к сожалению, некоторые пользователи Wildberries, как российские, так и белорусские, жалуются на то, что при достаточном проценте и суммы выкупа возврат остаётся платный, а также что деньги за платный возврат списывают, даже если не прав продавец (брак, прислали не тот товар). Хотя в правилах платного возврата прописано иное. Возможно, системные сбои или не до конца в настоящий момент налажена программная система, касающаяся платных возвратов.

Оплата при получении для «хороших» покупателей

Теперь о хорошем. Для тех, у кого хорошая история покупок, Wildberries предоставил приятный бонус: оплата заказа при получении. При оформлении заказа вы можете выбрать, списывать ли денежные средства сразу или при получении товара на пункте выдачи.

В случае оплаты при получении вы приходите в пункт выдачи, осматриваете или примеряете заказанный товар. Если решите брать – деньги с карточки спишутся. Решите отказаться – они останутся на балансе. Очень удобная функция.