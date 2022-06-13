Корреспонденты и постоянные читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в жаркие дни июня.

Танцы в парке и котики в музее. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Городские мотивы. Фото: Алексей Скрынников
Танцы в парке и котики в музее. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Танцы в городском парке
Танцы в парке и котики в музее. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
В краеведческом музее прошла выставка породистых кошек. Фото: Глеб Рулёв

Танцы в парке и котики в музее. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

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Танцы в парке и котики в музее. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Вот такой «пешеход» ходил по дороге в 12-м городке. Прохожий, видимо, объяснил ему, что он нарушает. Аист послушался и пошёл по тротуару. Фото: Екатерина Смирнова
Танцы в парке и котики в музее. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Случчанка Инна выращивает экзотические фрукты. Это ростки деревьев: лимона, хурмы и три финиковые пальмы.

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