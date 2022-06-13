«Cкоро он превратится в руины…». Есть ли будущее у Квасыничского Дома культуры

Жителей деревни Квасыничи беспокоит, что в населённом пункте закрылся Дом культуры, стоит и разрушается. Он не работает из-за протекающей крыши и прогнившего вследствие этого пола в некоторых помещениях. Пока вопрос с ремонтом не решён. «Кур’ер» узнал, есть ли у сельского культурного центра шансы снова им стать.

«В деревне Квасыничи стоит Дом культуры, который недавно закрыли, — написал читатель «Кур’ера» Solovei6710 в http://instagram.com/kurjer.— Очень скоро он превратится в руины… Очень хотелось, чтобы кто-то из действующей власти обратил на Дом культуры внимание».

Мы посмотрели, что представляет из себя этот объект сейчас. По меркам архитектуры, здание не старое, 70-80-х годов постройки. Внешне фасад выглядит вполне прилично, только в нескольких местах есть отслоения «шубы». На окнах висит тюль, над входом — табличка « Квасыничский сельский Дом культуры».

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Вроде здание вполне обитаемое. Только объявление на окне свидетельствует о том, что вся деятельность переместилась в соседнее здание Центра ремёсел. Хотя оно, вероятно, не может вместить танцевальные студии или спортивные секции.

О судьбе Квасыничского Дома культуры мы поговорили с Галиной Валюкевич, председателем Беличского сельского исполкома.

«На последней встрече с населением, когда я отчитывалась по итогам года, присутствовал и председатель Слуцкого райисполкома, там рассматривался и этот вопрос (о Доме культуры — прим. редакции), — рассказала глава сельисполкома. — Что делать? Часть здания, посередине, находится в аварийном состоянии. Там течёт крыша, и поэтому сгнил пол, где находится танцевальный зал. Это здание требует вложений для ремонта крыши, потолка, части пола. Последний раз крышу ремонтировали примерно 7-8 лет назад.

Есть в этом Доме культуры спортзал. Его собираются отремонтировать в первую очередь, устранить недостатки и открыть. Должны быть выделены средства в этом году».

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